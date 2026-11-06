Neun Razzien, 28 Gefängnisse – Großaktion gegen Islamismus in Österreich

Neun Hausdurchsuchungen, 28 Gefängnisse, ein Tag. Österreichs Staatsschutz greift landesweit zu und durchleuchtet auch die Zellen hinter Gittern.

Am Mittwoch hat die Exekutive im Rahmen eines österreichweit abgestimmten „Joint Action Day“ gegen islamistischen Extremismus und Terrorismus in mehreren Bundesländern Maßnahmen gesetzt. Gleichzeitig wurden Justizanstalten im gesamten Bundesgebiet kontrolliert.

Neun Hausdurchsuchungen fanden in Vorarlberg, Tirol, dem Burgenland, Wien, Niederösterreich und Oberösterreich statt. Auch sämtliche 28 Justizanstalten des Landes wurden überprüft, dabei durchsuchten die Einsatzkräfte 235 Räume und kontrollierten 334 Inhaftierte.

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Sichergestellte Beweismittel

Nach Angaben des Innenministeriums wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt: Mobiltelefone, Datenträger, Laptops, diverse Messer, zwei Schlagringe, eine Schreckschusspistole samt Magazin, Suchtgift sowie einschlägige Literatur. Ausgewertet werden die Gegenstände im Zuge weiterer Ermittlungen.

Einvernommen wurden 17 Personen. In Niederösterreich sprachen die Behörden zwei vorläufige Waffenverbote aus.

Beteiligte Einheiten

Beteiligt waren die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sowie alle neun Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Dazu kamen Kräfte der Landespolizeidirektionen, der Polizeidiensthundeeinheit, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und des Einsatzkommandos Cobra.

Die Aktion sollte islamistische Strukturen und Netzwerke in Österreich weiter durchleuchten, mögliche Gefährdungen früh sichtbar machen und mit Ermittlungs- und Präventionsmaßnahmen gegen extremistische Bestrebungen vorgehen. Innenminister Gerhard Karner erklärte: „Durch diesen Präventivschlag werden extremistische Entwicklungen frühzeitig erkannt, analysiert und unterbunden. Das Ziel ist klar: Die Sicherheit der Menschen in unserem Land nachhaltig gewährleisten.“ Justizministerin Anna Sporrer betonte die wirkungsvolle Zusammenarbeit der Behörden.