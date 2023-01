Niederösterreich: Familie lebt illegal in Keller

In einer unscheinbaren Straße in Hadres, in Niederösterreich, hat ein unglaublicher Fund die Bewohner schockiert. Nach Beschwerden von Anwohnern wurde ein 54-jähriger Mann entdeckt, der mit seiner Frau und fünf Kindern illegal in einem Keller lebte. Als die Behörden von der Familie erfuhren, griff der Mann die Beamten an und verbarrikadierte sich mit seiner Familie im Keller.

Am Donnerstagnachmittag untersuchten ein Vertreter des Bezirks Hollabrunn die Adresse. Als sie den 54-Jährigen entdeckten, wurden sie mit Pfefferspray attackiert und verletzt. Die Opfer riefen daraufhin die Polizei. Der Keller, der ursprünglich als Weinkeller genutzt wurde, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg durchsucht.



Neben dem Mann wurden auch seine 40-jährige Partnerin und die fünf Kinder im Alter von 2, 3, 4, 5 Jahren sowie ein Baby gefunden. Da die Polizei die Identität der Kinder nicht bestätigen konnte, wurden sie vorübergehend in die Obhut des Sozialamtes gegeben.

Laut Angaben des Paares sollen die Kinder gemeinsames Nachwuchs sein und in England geboren worden sein. Sie waren nicht in Österreich registriert. Der 54-jährige Mann wurde festgenommen und wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt.



Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.