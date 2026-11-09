Nvidia-Chef gesteht Affäre mit mutmaßlicher Spionin: Aktie im Sinkflug

Eine geheime Affäre, Spionageverdacht und Milliardenverluste an der Börse: Nvidia-Chef Jensen Huang steht unter massivem Druck. Jetzt untersucht der Chipgigant selbst, ob sein mächtigster Mann ins Visier chinesischer Geheimdienste geraten ist.

Der Chef des US-Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang (63), hat eine außereheliche Beziehung eingeräumt. Gleichzeitig sorgen Berichte über mögliche Verbindungen seiner mutmaßlichen Affärenpartnerin zum chinesischen Geheimdienst für Aufsehen. Die Folgen sind bereits an den Finanzmärkten spürbar: Die Nvidia-Aktie verlor am Montag im vorbörslichen US-Handel zeitweise rund fünf Prozent.

Huang entschuldigte sich in einer internen Nachricht bei seiner Familie und den Mitarbeitern des Unternehmens. „Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Es tut mir zutiefst leid“, erklärte der Unternehmer laut US-Medien.

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Er räumte ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein und seine Familie verletzt zu haben. Die Frau, mit der er eine Beziehung hatte, nannte er in seiner Entschuldigung allerdings nicht namentlich.

Nach Recherchen der „New York Times“ handelt es sich um Alice Huang, eine frühere Führungskraft des Technologieunternehmens Megaspeed International aus Singapur. Die beiden sind trotz des gleichen Nachnamens nicht miteinander verwandt.

Verdacht auf chinesische Spionage

Besonders brisant sind die mutmaßlichen Geheimdienstverbindungen der Geschäftsfrau. Nach Angaben der „New York Times“ gelangten US-Geheimdienste zu der Einschätzung, dass Alice Huang für den chinesischen Geheimdienst tätig gewesen sein soll.

Demnach soll sie vom chinesischen Ministerium für Staatssicherheit angeworben worden sein, um Informationen über die amerikanische Halbleiterindustrie zu sammeln.

Im Mittelpunkt des Interesses standen offenbar Nvidias hochentwickelte KI-Chips. Diese werden weltweit für künstliche Intelligenz und große Rechenzentren benötigt und unterliegen teilweise strengen amerikanischen Exportbeschränkungen.

Alice Huang war für Megaspeed International tätig, einen Kunden von Nvidia. Das Unternehmen geriet bereits wegen des Verdachts ins Visier amerikanischer Behörden, bei der Umgehung von Exportbeschränkungen für leistungsfähige KI-Chips geholfen zu haben.

Ob Jensen Huang von möglichen Geheimdienstverbindungen wusste oder vertrauliche Informationen weitergegeben wurden, ist nicht geklärt.

China weist die Spionagevorwürfe zurück und bezeichnet die Berichte als unbegründete Anschuldigungen.

Nvidia leitet Untersuchung ein

Am Sonntag, dem 8. November, gab Nvidia bekannt, dass der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen Spionageaffäre eingeleitet hat.

Ein Ausschuss unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder soll den Fall gemeinsam mit externen Rechtsberatern prüfen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde und ob sensible Informationen gefährdet waren.

Das Unternehmen betonte allerdings, dass der Verwaltungsrat derzeit keinen Grund zu der Annahme habe, dass die nationale Sicherheit der USA oder Geschäftsgeheimnisse von Nvidia beeinträchtigt wurden.

Huang habe seine volle Zusammenarbeit zugesichert und werde weiterhin an der Spitze des Unternehmens bleiben.

Der Unternehmer gründete Nvidia 1993 mit und entwickelte den Konzern zu einem der weltweit wichtigsten Anbieter von Hochleistungsprozessoren für künstliche Intelligenz.

Nvidia-Aktie bricht ein

Die Enthüllungen haben auch an den internationalen Börsen für deutliche Nervosität gesorgt. Die Nvidia-Aktie verlor am Montag, dem 9. November, im vorbörslichen US-Handel zeitweise rund fünf Prozent.

Bereits im außerbörslichen Handel waren deutliche Kursverluste zu beobachten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters notierte das Papier zeitweise bei rund 178,60 US-Dollar. Am vorherigen Handelstag hatte die Aktie den regulären Handel noch bei 186,64 Dollar beendet.

Damit lag der Kurs zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag.

Bei einem Unternehmen mit einem Börsenwert von mehreren Billionen US-Dollar können bereits wenige Prozent Kursverlust einen rechnerischen Wertverlust von Hunderten Milliarden Dollar bedeuten.

Die Aktie war allerdings schon vor Bekanntwerden der jüngsten Entwicklungen unter Druck geraten. Anleger sorgen sich unter anderem um die Nachhaltigkeit der enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Die neue Affäre verschärft die Unsicherheit. Analysten warnen davor, dass eine langwierige Untersuchung die Führung des Unternehmens belasten und wichtige Geschäftsentscheidungen verzögern könnte.

US-Politiker verlangen Aufklärung

Der Fall beschäftigt inzwischen auch die amerikanische Politik. Drei führende republikanische Kongressabgeordnete fordern von Jensen Huang eine nicht öffentliche Anhörung am 18. November.

In einem Schreiben vom 4. November verlangten die Politiker Auskunft über seine Kontakte zu Alice Huang und darüber, welche Sicherheitsmaßnahmen Nvidia gegen mögliche ausländische Spionage getroffen hat.

Zu den Unterzeichnern gehören Brian Mast, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, John Moolenaar vom China-Ausschuss sowie der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Eric Crawford.

Die Abgeordneten sehen mögliche Risiken für die nationale Sicherheit der USA, insbesondere angesichts der technologischen Bedeutung von Nvidias KI-Prozessoren.

Der Konzern weist darauf hin, dass sein Chef regelmäßig mit zahlreichen Geschäftspartnern und Kunden in Kontakt stehe. Dabei würden nach Unternehmensangaben keine sicherheitsrelevanten Geheimnisse weitergegeben.

Trump äußert sich zur Affäre

Auch US-Präsident Donald Trump wurde auf die Vorwürfe angesprochen. Er erklärte am Sonntag, er habe mit Jensen Huang noch nicht persönlich darüber gesprochen.

Trump bezeichnete den Nvidia-Chef dennoch als einen ehrenwerten Menschen und verwies auf seine Leistungen für die amerikanische Technologiebranche.

Die Affäre fällt in eine politisch sensible Phase. Huang setzt sich seit längerer Zeit für eine Lockerung amerikanischer Exportbeschränkungen ein, damit Nvidia bestimmte KI-Chips auch an chinesische Kunden verkaufen darf.

Nach Medienberichten war Trump bereits zuvor über geheimdienstliche Erkenntnisse zu Alice Huang informiert worden.

Welche Folgen drohen dem Nvidia-Chef?

Für Jensen Huang steht damit weit mehr als sein persönlicher Ruf auf dem Spiel. Die Untersuchung könnte weitreichende Folgen für Nvidia und dessen Beziehungen zur US-Regierung haben, sollte sich herausstellen, dass sensible Informationen abgeflossen sind.

Bislang gibt es allerdings keine öffentlich bestätigten Belege dafür, dass Huang wissentlich mit einem ausländischen Geheimdienst zusammengearbeitet oder Geschäftsgeheimnisse weitergegeben hat.

Der 63-Jährige bleibt vorerst Konzernchef. Nvidia betont, dass die Geschäfte ohne Unterbrechung weiterlaufen sollen.

Während die Ermittlungen anlaufen, beobachten Investoren und Politiker den Fall genau. Entscheidend wird sein, ob es tatsächlich zu einem Sicherheitsverstoß gekommen ist oder die Angelegenheit auf die private Affäre des Konzernchefs beschränkt bleibt.