OASIS Sperrdatei unter der Lupe: Auswirkungen und Schlupflöcher im deutschen Glücksspielmarkt

Wenige Klicks, einen Einsatz festlegen und schon drehen sich die Walzen, während der Adrenalinspiegel in die Höhe schießt. Für viele Deutsche gehört Online-Glücksspiel längst zum digitalen Alltag. Doch überall, wo Geld fließt und die Chancen auf große Gewinne locken, lauern auch Gefahren: Spielsucht, Kontrollverlust und auf lange Sicht finanzielle Probleme. Um Spieler vor eben genau diesen zu schützen, setzen die deutschen Behörden seit 2021 auf ein zentrales Sperrsystem, die sogenannte OASIS-Datei.

Eine gut gemeinte Maßnahme, die nun aber zusehends in die Kritik gerät und Fragen aufwirft. Wie effektiv ist das System wirklich? Welche rechtlichen und gesellschaftlichen Folgen bringt die OASIS-Sperrdatei mit sich? Und wieso weichen immer mehr Spieler auf Anbieter ohne Sperrliste aus? Erfahren Sie jetzt, wie es um die aktuelle Entwicklung steht, welche legalen Umgehungsstrategien es gibt und warum die Debatte um Datenschutz und Spielerschutz zunehmend an Fahrt gewinnt.

Was ist aber nun eigentlich diese OASIS-Datei, was ist ihr Ziel und wie funktioniert das Ganze? Die OASIS-Sperrdatei ist dazu gedacht, gefährdete Spieler vor problematischem Spielverhalten zu schützen und von allen in Deutschland lizenzierten Glücksspielangeboten auszuschließen. Möglich macht dies ein zentrales Register der GGL, kurz für Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Über dieses erfolgt ein automatischer Sperr-Abgleich über die angegebenen und verifizierten Identitäten der Spieler. Sperreinträge sind dabei sowohl durch Selbstsperre als auch durch Fremdsperre (z. B. durch Angehörige oder als verpflichtende Sperre bei auffälligem Spielverhalten seitens der Anbieter) möglich.

Einmal in Kraft getreten, ist die Sperre bei einer Selbstsperre für mindestens ein Jahr aktiv. Eine Aufhebung erfordert das explizite Einbringen eines Antrags bei der GGL. Soweit ein gut durchdachtes und zumindest auf nationaler Ebene sicheres System – wären da nicht ausländische Anbieter.

Umgehungsstrategien: Wetten ohne OASIS-Sperre und deren Risiken

Wer als Spieler auf der deutschen OASIS-Sperrdatei landet, ist plattformübergreifend von allen deutschen Glücksspielangeboten gesperrt. Wo die Sperre jedoch nicht gilt, ist bei allen Glücksspielanbietern, die mit einer ausländischen Glücksspiellizenz operieren. Wer so beispielsweise in Deutschland gesperrt ist, kann mit nur wenigen Klicks auf einen Anbieter mit Sitz auf Zypern ausweichen.

Das Ausweichen auf Anbieter mit gültiger Lizenz ist soweit vollkommen legal. Man sollte sich jedoch etwas umschauen und recherchieren, um den passenden Anbieter zu finden. Um diese Suche einfacher zu machen, gibt es Vergleichsplattformen, auf denen Spieler einen guten Überblick über Wettanbieter und Online-Casinos bekommen, bei denen Wetten ohne OASIS Sperre problemlos möglich sind und die deutschen Maßnahmen nicht greifen, die Auswahl sollte hier jedoch mit Vorsicht erfolgen. Das Spielen bei ausländischen Anbietern ist vollkommen legal, jedoch sollte man sich dabei bewusst sein, dass im Streitfall auch die Gesetzgebung des jeweiligen Landes zur Anwendung kommt, was, wie aktuelle Beispiele zeigen, beispielsweise bei Rückforderungen etwas komplizierter werden kann.

Laut aktuellen Schätzungen entgehen durch diese Abwanderung von deutschen Spielern dem Staat bereits jetzt rund 17 % der Bruttospielerträge – Tendenz steigend. Das ist jedoch nur eines der Probleme und Kontroversen, welche die Verordnung mit sich bringt.

Aktuelle rechtliche Entwicklungen und Kontroversen

Die OASIS-Sperrdatei wurde bereits 2021 im Rahmen des Glücksspielstaatsvertrags eingeführt, um gefährdete oder bereits gesperrte Spieler effektiv vom Glücksspiel auszuschließen. Seit 2024 steht nun eine Ausweitung des Systems auf stationäre Spielhallen zur Debatte. Erste Bundesländer wie Hessen und Rheinland-Pfalz haben entsprechende Pilotprojekte bereits angekündigt.

Jedoch steht die Sperrdatei nach wie vor bei vielen Datenschutzbeauftragten in der Kritik. Sie sehen darin einen Eingriff ins Grundrecht und äußern Bedenken bezüglich des Datenschutzes. So werden im Rahmen der Datei die sensiblen Daten von allen in Deutschland registrierten Spielern gespeichert. Viele befürchten, dass es in diesem Rahmen zu einem Spielverhalten-Monitoring kommen könnte, welches in keinem Verhältnis zur beabsichtigten Schutzwirkung steht.

Dazu kommt eine fehlende Transparenz des Systems. So gibt es viele Berichte von Spielern, die eine mangelnde Aufklärung und lange Aufhebungszeiten bemängeln. Gleichzeitig bildet die nicht automatische Deaktivierung der Selbstsperre eine anhaltende Grauzone.

Die Behörden gehen hier auf einem schmalen Grat zwischen der Prävention von Spielsucht und einem sensiblen Eingriff in die Grundrechte.

Sperre allein reicht nicht: Warum es an Prävention und Aufarbeitung fehlt

Worauf sollte nun aber der Fokus der Behörden liegen? Nach neuesten Zahlen gibt es in Deutschland weit über 400.000 Menschen mit einem problematischen Spielverhalten, Tendenz steigend. Diesen keine Möglichkeit zu geben, sich zu schützen, wäre ähnlich fahrlässig wie das Rauchen zu verbieten, ohne ein Hilfsangebot für Aufhörwillige bereitzustellen. Gefährdete Spieler benötigen den Schutz zweifellos, jedoch genau hier beginnt die Datenschutz-Kontroverse, denn mit dem Schutz kommt auch Kontrolle.

Wer sich sperren lässt oder gesperrt wird, landet in einem zentralen Register. Aus Sicht der Behörden ein nötiges Mittel, um die Sucht einzudämmen – aber oftmals auch das einzige, welches zudem mit Datenschutzbedenken kommt. Was nach wie vor fehlt, ist eine flächendeckende Präventionsstrategie, die entweder frühzeitig oder aber auch bei der Aufarbeitung nach der Sperre greift. Ohne begleitende Prävention und nachhaltige Hilfsangebote bleibt die Sperre ein isoliertes Instrument mit begrenzter Wirkung und hohem Risiko für Verunsicherung und Stigmatisierung.

Zwischen Regulierung und Realität – was jetzt passieren muss

Die OASIS-Sperrdatei ist ein gut gemeinter, exemplarischer Versuch, dem wachsenden Problem der Glücksspielsucht Einhalt zu gebieten. Ist sie ein notwendiges Instrument? Ja. Sollte sie das einzige sein? Auf keinen Fall. Eine einfache Sperrdatei ist kein Ersatz für eine echte Prävention, eine umfassende Aufklärung und die Entstigmatisierung von Spielsucht. Was es braucht, ist eine ganzheitliche Strategie, die neben Ausschluss auch die Prävention, den Datenschutz und die niederschwelligen Angebote jenseits der deutschen Grenze im Blick hat.