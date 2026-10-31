Ab 3. November können Menschen ab 65 mit dem ÖBB-Seniorenticket günstiger durch Österreich reisen. Zur Wahl stehen eine Tages- und eine Monatskarte. Welche sich lohnt, hängt auch von Details ab, die beim schnellen Preisvergleich leicht untergehen.

Die Kinder in einer anderen Stadt besuchen, einen Ausflug machen oder Freunde treffen: Wer im November mehrere Bahnreisen plant, sollte vor dem Ticketkauf kurz rechnen. Denn bei dieser Herbstaktion kann die Monatskarte bereits günstiger sein als drei einzelne Tageskarten. Allerdings gelten unterschiedliche Zeitfenster und zusätzliche Bedingungen.

Was das Seniorenticket kostet

Das Tagesticket kostet 25,50 Euro. Es gilt an einem gewählten Reisetag zwischen 3. November und 10. Dezember 2026, jeweils Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages. Feiertage sind ausgenommen, ausdrücklich auch Dienstag, der 8. Dezember.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Das Monatsticket kostet 75 Euro. Als Gültigkeitszeitraum nennen die ÖBB den 3. November bis 3. Dezember 2026. Montag bis Freitag gilt es von 8 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, samstags, sonntags und feiertags ganztägig. Beim Kauf deshalb den ausgewiesenen Zeitraum kontrollieren und keinen beliebig später beginnenden Reisemonat voraussetzen.

Beide Varianten gelten in der zweiten Klasse auf den ÖBB-Strecken sowie den österreichischen Strecken der Raaberbahn. Nightjet und EuroNight sind ausgenommen.

Warum drei Reisetage den Unterschied machen

Zwei Tagestickets kosten zusammen 51 Euro. Drei kosten bereits 76,50 Euro. Die Monatskarte ist damit um 1,50 Euro günstiger. Bei vier Tageskarten beträgt der Unterschied schon 27 Euro. Diese Rechnung berücksichtigt zunächst nur die Aktionskarten, keine Reservierungen oder neu benötigte Vorteilscard.

Entscheidend sind die Reisetage, nicht die einzelnen Zugfahrten: Wer an einem passenden Tag hin- und innerhalb der erlaubten Zeit wieder zurückfährt, benötigt dafür nur ein Tagesticket.

Ein Beispiel: Drei Ausflüge am 3., 10. und 17. November liegen jeweils auf einem Dienstag und im angegebenen Monatszeitraum. Dafür ist das Monatsticket günstiger als drei Tageskarten. Für eine einzelne kurze Fahrt kann dagegen ein anderes Ticket weniger kosten.

Die Voraussetzung kann die Rechnung verändern

Normalerweise braucht man eine gültige Vorteilscard Senior. Diese ist ab 65 erhältlich und kostet 31 Euro für ein Jahr. Wer sie eigens anschafft, bezahlt für Karte und Tagesticket zusammen 56,50 Euro oder für Karte und Monatsticket 106 Euro.

Die Vorteilscard bringt auch außerhalb der Aktion 50 Prozent auf ÖBB Standard-Einzeltickets. Innerhalb von Verkehrsverbünden gelten deren Ermäßigungsregeln. Beim Vergleichen deshalb den tatsächlich verfügbaren, bereits ermäßigten Fahrpreis heranziehen. Auch eine verfügbare Sparschiene oder ein vorhandenes Netzticket kann die bessere Wahl sein.

Ein entsprechend berechtigender österreichischer Behindertenpass wird alternativ anerkannt. Auch dafür gilt bei diesem Angebot die Altersgrenze ab 65. Erforderlich sind mindestens 70 Prozent Behinderung oder der entsprechende Eintrag zur Fahrpreisermäßigung.

Am Wochenende reicht die Fahrkarte allein nicht

Für Reisende mit Seniorenticket ist freitags, samstags, sonntags und feiertags im Fernverkehr eine Sitzplatzreservierung verpflichtend. Das betrifft insbesondere die Monatskarte, denn das Tagesticket gilt an diesen Tagen ohnehin nicht.

Mit dem Aktionsticket gibt es 50 Prozent Reservierungsrabatt, wenn Ticket und Reservierung über dasselbe ÖBB-Konto gebucht werden. Reservierungskosten deshalb zur Reise dazurechnen. Wer einen anderen reservierungspflichtigen Zug nimmt, braucht auch dafür eine passende Reservierung.

Bei kleiner Pension zuerst diesen Vorteil prüfen

Wer ab 65 Anspruch auf eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage hat, kann die Vorteilscard Senior Frei kostenlos erhalten. Sie wird am ÖBB-Schalter gegen entsprechenden Nachweis beantragt.

Zusätzlich gibt es laut ÖBB bei einer Beantragung zwischen 15. April 2026 und 15. April 2027 zwei Fahrtgutscheine für Reisen innerhalb Österreichs. Mindestens ein Abschnitt muss dabei mit einem ÖBB-Fernverkehrszug erfolgen. Vor dem Kauf einer Aktionskarte lohnt es sich deshalb, nach diesen Gutscheinen und ihren Einlösebedingungen zu fragen.

Was vor der Abfahrt noch zählt

Die Aktion ist kein Fahrschein für sämtliche Verkehrsmittel: U-Bahn, Straßenbahn oder andere Bahnbetreiber sind nicht pauschal eingeschlossen. Auch eine Reise nach Kroatien, Bosnien oder Serbien wird dadurch nicht zum österreichischen Aktionspreis abgedeckt.

Das Seniorenticket ist online, in der App und am Schalter erhältlich. Wer kein Smartphone verwendet, kann dort nach dem Papierticket und der nötigen Kontoabwicklung fragen. Für den Reservierungsrabatt bleibt das ÖBB-Konto wichtig.

Vor der Abfahrt Reisedatum, Uhrzeit und gegebenenfalls Reservierung prüfen. Ticket, Berechtigungsnachweis und Lichtbildausweis gehören ins Reisegepäck. So wird aus dem günstigen Angebot auch eine Reise, die zur eigenen Planung passt.