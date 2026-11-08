ÖBB sperren wichtige Bahnstrecke: Selbst Nachtzüge werden über Deutschland umgeleitet

Wer Mitte November mit dem Zug durch Österreich oder in die Schweiz reisen möchte, muss mit erheblichen Änderungen rechnen. Eine der wichtigsten Bahnverbindungen des Landes wird für fünf Tage vollständig gesperrt. Betroffen sind nicht nur Railjets und Regionalzüge, sondern auch internationale Nachtzüge. Für Reisende mit Kindern, Haustieren oder größeren Gepäckstücken gibt es zusätzliche Einschränkungen.

Auf Bahnreisende in Österreich kommen Mitte November größere Umstellungen zu. Von Mittwoch, dem 18. November, bis einschließlich Sonntag, dem 22. November 2026, sperren die ÖBB die Arlbergstrecke zwischen Ötztal in Tirol und Bludenz in Vorarlberg vollständig. Der Zugverkehr wird auf diesem Abschnitt durch Busse ersetzt.

Die Sperre beginnt am Mittwochvormittag und betrifft eine rund 91 Kilometer lange Verbindung. Auch internationale Züge zwischen Österreich und der Schweiz sind betroffen. Bei einzelnen Verbindungen reichen die Fahrplanänderungen bis zum 23. November.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Diese Zugverbindungen sind betroffen

Die Arlbergbahn gehört zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen Österreichs. Sie verbindet Tirol und Vorarlberg und wird von internationalen Zügen zwischen Wien, Bregenz und Zürich genutzt.

Während der Sperre richten die ÖBB einen umfangreichen Schienenersatzverkehr ein.

Für Fernverkehrsreisende fahren Direktbusse zwischen Ötztal und Bludenz beziehungsweise dem Schweizer Bahnhof Sargans. Zusätzlich werden Busse angeboten, die an mehreren Bahnhöfen entlang der Strecke halten.

Wer von Wien oder Innsbruck nach Zürich reist, muss je nach Verbindung zwischen Zug und Ersatzbus wechseln.

Für Fahrgäste mit dem Ziel Zürich Hauptbahnhof ist vorgesehen, zwischen Ötztal und Sargans den Ersatzbus zu nutzen. Ab Sargans bestehen Bahnanschlüsse nach Zürich.

Die Fahrzeit kann sich dadurch verlängern. Reisende sollten insbesondere bei bereits gebuchten Anschlüssen prüfen, ob ihre bisherige Verbindung noch funktioniert.

Nachtzüge fahren plötzlich einen großen Umweg

Besonders ungewöhnlich sind die Auswirkungen auf den internationalen Nachtzugverkehr.

Betroffene Nightjet- und EuroNight-Züge werden während der Sperre großräumig über Deutschland umgeleitet.

Die Schweizer Bundesbahnen weisen darauf hin, dass diese Züge während der Umleitung nicht wie gewohnt in Innsbruck, Landeck-Zams, St. Anton am Arlberg, Langen am Arlberg und Bludenz halten.

Stattdessen ist ein zusätzlicher Halt in Bregenz vorgesehen.

Für die betroffenen Nachtzugverbindungen ändern sich deshalb auch die Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Die ÖBB bieten für Nachtzugreisende zusätzliche Ersatzverbindungen mit Zügen und Bussen zwischen Salzburg und Bludenz an.

Wer bereits einen Schlaf- oder Liegewagen gebucht hat, sollte daher nicht nur die Uhrzeit, sondern vor allem den tatsächlichen Ein- und Ausstiegsbahnhof überprüfen.

Auch die Westbahn ist betroffen

Nicht ausschließlich ÖBB-Fahrgäste müssen sich umstellen.

Die Westbahn kündigt für ihre Verbindungen zwischen Innsbruck und Bregenz ebenfalls Änderungen an. Zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Bludenz werden eigene Direktbusse eingesetzt.

Anschließend können Reisende mit Regionalzügen Richtung Feldkirch und Bregenz weiterfahren. Westbahn-Tickets werden auf den dafür vorgesehenen Regionalverbindungen anerkannt.

Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied: Die Ersatzbusse der Westbahn sind nicht automatisch mit einem ÖBB- oder DB-Ticket nutzbar.

Fahrgäste müssen daher darauf achten, welcher Betreiber ihren Ersatzverkehr organisiert.

Bei den Westbahn-Direktbussen entfällt außerdem der Halt an mehreren Bahnhöfen, darunter St. Anton am Arlberg und Landeck-Zams.

Vorsicht bei Kinderwagen, Hunden und Rollstühlen

Besonders aufmerksam sollten Familien und Menschen mit eingeschränkter Mobilität sein.

Die Westbahn weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Kinder unter sechs Jahren für ihren Ersatzbus ein eigenes kostenloses Ticket benötigen.

Kinderwagen müssen zusammengeklappt im Gepäckraum verstaut werden. Im Fahrgastraum dürfen sie nicht mitgenommen werden.

Auch für Hunde gelten Einschränkungen: In den Westbahn-Ersatzbussen sind gewöhnliche Hunde nicht erlaubt. Ausnahmen bestehen für entsprechend anerkannte Assistenz- und Therapiehunde.

Für Rollstuhlfahrer sind die eingesetzten Westbahn-Direktbusse nicht geeignet. Betroffene müssen sich vor der Reise an den Kundenservice wenden, um eine mögliche Alternative abzuklären.

Auch die ÖBB empfehlen Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ihre Unterstützung mindestens 24 Stunden vor Reiseantritt anzumelden. So soll eine geeignete Verbindung organisiert werden.

Wer ein Fahrrad mitnehmen möchte, sollte ebenfalls vorab prüfen, ob im jeweiligen Ersatzbus überhaupt ein entsprechender Transport möglich ist.

Nicht jeder Ersatzbus hält direkt am Bahnhof

Eine weitere Besonderheit betrifft den Tiroler Regionalverkehr.

Zwischen Ötztal und Landeck-Zams verkehren während der Sperre ebenfalls Ersatzbusse. Sie bedienen unter anderem Roppen, Imst-Pitztal, Imsterberg und Schönwies.

Allerdings liegen die Haltestellen teilweise nicht unmittelbar am gewohnten Bahnsteig oder Bahnhofseingang.

Reisende sollten deshalb bereits vor der Abfahrt kontrollieren, wo genau ihr Ersatzbus hält. Wer erst zur planmäßigen Zugabfahrt am Bahnhof erscheint, könnte den Bus verpassen.

Zwischen Bludenz und Feldkirch werden außerdem vom 18. bis 20. November nachmittags drei zusätzliche Regionalexpressverbindungen pro Richtung eingerichtet.

Was passiert mit bereits gekauften Tickets?

Wer sein Ticket bereits vor Bekanntgabe der Sperre gekauft hat, sollte zunächst die aktualisierte Verbindung überprüfen.

Bei einem ÖBB-Sparschiene-Ticket mit Zugbindung kann es notwendig sein, diese Bindung aufheben zu lassen. Die ÖBB empfehlen dafür eine Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice oder einem Ticketschalter.

Auch bestehende Sitzplatzreservierungen werden nicht in jedem Fall automatisch auf eine neue Verbindung übertragen. Reisende sollten daher kontrollieren, ob eine Umbuchung erforderlich ist.

Kann eine gebuchte Reise wegen eines Zugausfalls oder einer voraussichtlichen Verspätung von mindestens 60 Minuten nicht wie vorgesehen stattfinden, bestehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen Ansprüche auf Erstattung oder alternative Beförderung.

Entscheidend sind die konkrete Verbindung und die jeweiligen Ticketbedingungen.

Warum die Strecke gesperrt wird

Die ÖBB nutzen die fünftägige Unterbrechung für gebündelte Bau- und Erhaltungsarbeiten.

Ein Schwerpunkt liegt beim Bahnhof Schönwies im Tiroler Oberland. Dort werden unter anderem Gleise und Oberleitungen erneuert sowie ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen.

Der Bahnhof wird seit 2025 umfassend modernisiert. Bis Ende 2027 soll daraus eine barrierefreie Verkehrsdrehscheibe entstehen.

Auch entlang der übrigen Arlbergstrecke werden Arbeiten durchgeführt, um die Infrastruktur auf die Wintermonate vorzubereiten.

Für Reisende gilt deshalb: Wer zwischen dem 18. und 23. November in Westösterreich oder Richtung Schweiz unterwegs ist, sollte seine Verbindung unmittelbar vor Reisebeginn erneut überprüfen.

Aktuelle Informationen stehen in der ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY, in der ÖBB-App sowie beim Kundenservice unter 05 1717 zur Verfügung. Auch die Westbahn veröffentlicht die geänderten Fahrpläne und Abfahrtsorte ihrer Ersatzbusse online.

Gerade bei internationalen Anschlüssen, Nachtzügen und Reisen mit Kindern kann eine rechtzeitige Kontrolle verhindern, dass die Fahrt bereits am falschen Bahnsteig beginnt.