Österreich: Jeder zweite Junge erlebt Hass im Netz

Hass im Netz trifft immer mehr Menschen – und eine bestimmte Gruppe ist besonders stark im Visier.

Laut einer aktuellen Erhebung der Statistik Austria hat die Konfrontation mit Hass im Netz in Österreich in den vergangenen zwei Jahren spürbar zugenommen. Gaben 2023 noch 31 Prozent der Befragten an, in den vorangegangenen drei Monaten auf hasserfüllte Inhalte im Internet gestoßen zu sein, stieg dieser Anteil bis 2025 auf 37 Prozent. Besonders häufig betroffen sind junge Menschen sowie Personen mit höherem Bildungsabschluss.

Junge besonders betroffen

Innerhalb der österreichischen Bevölkerung zeigt sich ein klares Muster: Jeweils 51 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und der 25- bis 34-Jährigen berichteten, in diesem Zeitraum mit Hassrede im Netz in Berührung gekommen zu sein. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, fasst die Ergebnisse so zusammen: „Überdurchschnittlich häufig kamen vor allem jüngere, gut ausgebildete Menschen sowie aktive Social-Media-Nutzer:innen im Netz mit Hass in Berührung.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

EU-Vergleich

Für die Erhebung wurden zwischen April und Juli 2025 insgesamt 4.295 Haushalte und 5.550 Personen befragt – im Rahmen einer EU-weit einheitlichen Verordnung. Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit 37 Prozent noch unter dem EU-Schnitt von 40 Prozent, der seinerseits gegenüber 34 Prozent im Jahr 2023 gestiegen ist. Den höchsten Wert verzeichnete Irland mit 66 Prozent, gefolgt von Ungarn und Finnland mit jeweils 56 Prozent.