Österreichs Schüler schwächeln: Nur 27 Prozent schaffen Deutsch und Mathe

Zwei Fächer im Minus, eines im Plus. Der neue Schulbericht zeigt klare Unterschiede. Der Bildungsminister spricht Klartext.

Der iKM-plus-Bericht zeichnet für Österreichs Schulen ein düsteres Bild: Die Leistungen der Viertklässler an Mittelschulen und AHS in Deutsch und Mathematik sind deutlich gesunken, in Englisch fällt die Bilanz besser aus. Bildungsminister Wiederkehr ordnete die Zahlen ein.

Zwischen 2023 und 2025 verfehlte der Großteil der getesteten Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse Mittelschule und AHS die Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik. Nur 27 Prozent erreichten sie in beiden Fächern zugleich. In Mathematik erfüllten oder übertrafen 40 Prozent die Vorgaben, in Deutsch waren es 41 Prozent.

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Deutlich besser schnitt Englisch ab, dort kamen neun von zehn Jugendlichen auf die festgelegten Ziele. Gegenüber der letzten Bildungsstandardüberprüfung ist in Deutsch und Mathematik damit ein Rückgang zu verzeichnen.

Für die schwächeren Ergebnisse werden mehrere Ursachen angeführt, darunter die zunehmende Handy- und Bildschirmnutzung, die Folgen der Corona-Pandemie sowie Veränderungen durch Migration. Eine entscheidende Rolle spiele zudem die sozioökonomische Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler. Die besseren Englisch-Resultate bringt man mit dem wachsenden Konsum englischsprachiger Medien in Verbindung.

Wiederkehrs Reaktion

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bezeichnete die Resultate als „leider nicht überraschend“. Er halte fest, „dass es here auch nichts schönzureden gebe“.

Die Verbesserung in Englisch wertete er hingegen als „ermutigendes Signal“. Als Weichenstellungen für eine Trendwende nannte er den Ausbau der Deutschförderung, die Sommerschulpflicht für Kinder und Jugendliche mit Deutschförderbedarf und den Chancenbonus. Dazu kommen das geplante zweite Pflichtkindergartenjahr sowie Schulversuche zur sechsjährigen Volksschule.

Bildungsstandards seit 2009

Die Bildungsstandards gelten seit 2009 verpflichtend. Sie ergänzen den Lehrplan und definieren, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse Mittelschule und AHS in Deutsch, Mathematik und Englisch erwerben sollen.

Die erste Überprüfung fand ebenfalls 2009 statt.

Anfangs wies der Trend nach oben, inzwischen ist der Mittelwert in Deutsch und Mathematik gegenüber der letzten Erhebung gesunken.