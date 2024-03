Oma (75) zockt „Fortnite“ und Tausende schauen ihr dabei zu (VIDEO)

In der Welt der Online-Spiele ist sie eine Sensation: Die 75-jährige Cath Bowie aus Schottland, besser bekannt unter ihrem Usernamen Grumpygran1948. Mit ihrem Humor und ihrer Leidenschaft für das Spiel „Fortnite“ zieht sie mehr als eine halbe Million Zuschauer in ihren Bann.

„Ich bin eine 75 Jahre alte Oma, die ‚Fortnite‘ liebt“, mit diesen Worten präsentiert sich Cath Bowie auf YouTube. Ihre Leidenschaft für das Spiel entdeckte sie durch ihren Enkel im Jahr 2017. „Ich bin zufällig in sein Zimmer gegangen und war ziemlich fasziniert von dem, was ich auf dem Bildschirm sah. Das war der Anfang“, erzählt sie in der BBC-Radiosendung „Good Morning Scotland“.

Enkel zuerst skeptisch

Drei Jahre lang übte sie in Einzelspielen, bevor sie den Schritt wagte und sich gestreamten Teamspielen, den sogenannten „Squads“, anschloss. Die Reaktion ihres Enkels auf ihr neues Hobby war zunächst eher skeptisch. „Als ich meinem Enkel erzählte, dass ich mit dem Streaming beginnen würde, war er fassungslos. Er sagte: ‚Das kannst du nicht machen – niemand wird dir zuschauen, niemand wird dir folgen‘. Und jetzt weiß er natürlich nicht, was er sagen soll“, berichtet Cath Bowie schmunzelnd.

Doch sie ließ sich nicht entmutigen und bewies, dass man weder jung noch besonders gut sein muss, um das Spiel zu genießen. „Ich spiele, um meiner Meinung Nachdruck zu verleihen, dass man nicht jung oder gut sein muss, um das Spiel zu genießen“, schreibt sie auf ihrem Profil.

Eigenes Team aus Älteren

Doch nicht alles gefiel ihr an der Gamer-Szene. Vor allem die oft gewaltverherrlichende Sprache vieler „Fortnite“-Spieler störte sie. Daher gründete sie ein eigenes Team aus älteren Spielern, in dem man höflich miteinander umgeht. „Wir benutzen nicht das Wort töten, sondern eliminieren. Es ist also nicht blutig und man sieht niemanden blutüberströmt auf dem Boden liegen. Sie sind recht geschmackvoll, und das gefällt mir“, erklärt Cath Bowie.

Fans auf der ganzen Welt

Ihr einzigartiger Stil und ihre witzigen Sprüche blieben nicht unbemerkt. Der bekannte US-amerikanische YouTube-Star SypherPK lud sie in sein Team ein und verhalf ihr damit zu mehr Sichtbarkeit. Heute hat sie Tausende von treuen Fans auf der ganzen Welt und ihre Videos werden mehr als eine halbe Million Mal angesehen.

Cath Bowie, die 75-jährige „Fortnite“-Spielerin, hat bewiesen, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit ihrem einzigartigen Stil, ihrer positiven Einstellung und ihrer Leidenschaft für das Spiel hat sie nicht nur die Gamer-Szene erobert, sondern auch die Herzen ihrer Fans auf der ganzen Welt.