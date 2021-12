Online Casinos – So finden Sie legale Online Casinos in Österreich

Insbesondere momentan in der erneut verschärften Corona-Phase suchen viele Österreicherinnen und Österreicher nach Spaß und Abwechslung im Internet. Online Casinos bieten dabei eine Möglichkeit, dem Alltag für einige Zeit zu entfliehen. Doch welche Casinos haben für Österreich eine Lizenz und sind damit legal und worauf müssen Sie achten, wenn Sie online spielen möchten?

Nicht unbedingt der erste Casino-Anbieter ist auch der beste. Einige könnten sogar nicht legal sein. Um die besten Online Casinos in Österreich zu finden, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Auch individuelle Vorlieben sollten Casinofreunde hierbei nicht außer Acht lassen, um ihr individuell bestes Online Casino zu finden.

Rechtliche Unklarheiten:

In Österreich ist die Lage der Online Casinos komplex. Das Monopol auf Glücksspiel liegt beim Staat und dieser allein darf Lizenzen vergeben. Viele Unternehmen haben jedoch ihren Hauptsitz im europäischen Ausland und bedienen von dort den österreichischen Markt. Aufgrund der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit verstößt eine generelle Ausgrenzung dieser Anbieter demnach gegen EU-Recht.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet dies, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Solange die österreichische Regierung keine transparenten Regelungen und Lizenzvergaben organisiert, können Casinoenthusiasten international lizenzierte Casino Anbieter nutzen, ohne eine Strafverfolgung zu befürchten.

Worauf Interessierte achten sollten:

Dennoch ist nicht jedes legale Online Casino gleich gut. Nutzerinnen und Nutzer sollten auf verschiedene Anforderungen schauen, um das optimale Online Casino für sich zu finden.

Spielangebot

Für Casinofreunde von bestimmten Spielen ist es ratsam, sich darüber zu informieren, welche Spiele der jeweilige Anbieter ermöglicht. Zudem bieten viele Casino Anbieter separat auch Sportwetten an, was vor allem die Sportfans freut. Anstatt separat über einen anderen Wettanbieter auf Bayern München, Real Madrid oder Rapid Wien zu wetten, kann man dies auch oftmals mit den Casino Spielen in einem kombinieren.

Bonusaktionen

Viele Online Casinos bieten Bonusaktionen an. Für Neukunden gibt es dabei häufig einen Neukundenbonus in Höhe eines gewissen Betrages, welcher umgesetzt werden muss. Dabei sollte nicht nur lediglich auf die Höhe des Willkommensbonus geachtet werden, sondern auch auf die Umsatzbedingungen, wo insbesondere entscheidend ist, wie oft der Betrag umgesetzt werden muss und wie lange die Frist dazu besteht. Auch FreeSpins werden gerne an Neukunden vergeben.

Zudem bieten Online Casinos gerne Bonusaktionen für Bestandskunden an. Das können beispielsweise Cashback Aktionen oder andere Vorteile sein. Dabei ist die Variation an Angeboten groß. Für ambitionierte Casinofreunde lohnt sich daher vorab ein Vergleich.

Zahlungsmöglichkeiten und Support

Eine weitere entscheidende Frage kann für Interessierte sein, welche Zahlungsmethoden die Casino-Unternehmen anbieten. Viele Spielerinnen und Spieler wollen mit Zahlungsmethoden wie Klarna, Paysafe, Bitcoin oder andere bezahlen. Diejenigen, die mit vergleichsweise unbekannten Zahlungssystemen einzahlen wollen, sollten sich daher vorab informieren, bei welchem Anbieter das möglich ist.

Zudem spielt der Support eine große Rolle. Sollten Spielerinnen und Spieler Probleme haben, ist ein guter Support ein wahrer Segen. Empfehlenswert ist dabei, dass Unternehmen neben dem FAQ sowie eines E-Mail Kontakts auch einen Live-Chat und eine Hotline Nummer besitzen. Sollten die User kein Englisch oder eine andere gängige Fremdsprache sprechen, ist zudem ein deutschsprachiger Support empfehlenswert.