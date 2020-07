Online Casinos: Was ist populär im Jahr 2020?

Jedes Videospiel-Genre hat seine eigenen Trends. Auch bei Online Casinos ist das nicht anders. In diesem Beitrag erfahren Sie alles darüber, welche Bereiche des Online Casinos im Jahr 2020 besonders populär sind.

Zunächst fällt ins Auge, dass es neben neuen Entwicklungen auch einige klassische Aspekte des Glücksspiels gibt, die in diesem Jahr an Popularität gewonnen haben.

Live Casino

Das Live Casino ist wohl einer der neuesten und zugleich erfolgreichsten Trends im Online Glücksspiel Sektor. Dieser geht Hand in Hand mit ähnlichen Entwicklungen im Bereich Videospiele, Video-Streaming und auch Musik Streaming. Ein Live Casino in einem Live Casino kann mittels Video-Streaming gespielt werden. Ein bestimmtes Spiel – meistens ist dies Poker, Roulette oder Blackjack – wird mittels Video Streaming auf den Bildschirm des Users projiziert. Der Spielleiter vor Ort gibt ganz wie im echten Casino seine Kommandos, und behält das Spiel im Auge. Die Spieler können ganz wie im echten Casino ihre Einsätze tätigen. Das Besondere an diesen Trend ist, dass ein Erlebnis im Live-Casino besonders realistisch erscheint. Dies macht es zu einer spannenden Angelegenheit, und sorg dafür, dass mehr und mehr Spieler dieses neue Chance nutzen. Es handelt es sich definitiv um den wichtigsten Trends im Online Glücksspiel des Jahres 2020, auzuprobieren etwa im Casumo Casino.

Slot Games mit außergewöhnlicher Story

Slot Games sind seit einigen Jahren besonders populär im Vergleich zu allen anderen Glücksspiel-Varianten. Bei dieser digitalen Version der einarmigen Banditen geht es darum, mehrere Walzen zudrehen, und bei entsprechendem Glück die Gewinne einzuheimsen. Der Trend des Jahres 2020 ist in diesem Bereich eindeutig die Story. Games die eine entsprechend spannende Story aufweisen, können mitunter hunderttausende Spieler in ihren Bann ziehen. Einige gute Beispiele hierfür sind Game of Thrones, Jumanji oder, das Auge des Ra.

Slot Games können durch entsprechende Stories auf eine neue Stufe gehoben werden. Und sie sorgen dafür, dass Spieler mitunter wochenlang Spaß an ein und demselben Game haben können.

Roulette: Der Dauerbrenner

Betreiber von Online-Casinos versuchen, sofern ihnen viel an ihrem Business liegt, immer wieder Innovationen zu bringen. Die Trends, welche die Spieler in ihren Bann ziehen, sind unvorhersehbar. Daher ist man gezwungen stets Neues ausprobieren. Eines zeichnet sich aber auch im Jahr 2020 ab: Das klassische Tischspiel Roulette wird so schnell definitiv nicht zum alten Eisen gehören. Dieses Spiel, welches durch seine Einfachheit ebenso wie durch seine Faszination und Eleganz besticht, ist seit vielen Jahrzehnten das Glücksspiel schlechthin. Egal ob in Monte Carlo oder in Las Vegas – Roulette wird überall gerne gespielt. Und das gilt auch für Online Casinos. Auch im Jahr 2020 ist Roulette ein unverzichtbarer Bestandteil nahezu jeden Online Casinos, dass in Deutschland und in der ganzen Welt verfügbar ist.

Dabei ist die Geschichte des Roulette lang und sagenumwoben. Bereits im 19. Jahrhundert gab es erste Varianten dieses Spiels. Während es in Italien, Frankreich und später auch in Deutschland lange ein beliebtes Spiel war, wurde es im 20. Jahrhunderts teilweise verboten. In Deutschland ist es bis heute nur an wenigen Orten möglich, Roulette-Spiele zu spielen. Im Online Casino hat sich das geändert. Durch die digitale Casino Welt wurde auch vielen deutschen Spielern dieses klassische Tischspiel wieder weitgehend uneingeschränkt zugänglich.

Fazit:

Das Jahr 2020 hat einige Innovationen gebracht. Vor allem das Video-Streaming hat auch Einzug in die Online Glücksspiel-Welt genommen. Mit Video Poker, Video Blackjack und ähnlichen Video Casino-Angeboten, hat man gezeigt, dass man mit der Zeit geht und auch im Online Casino neue Innovationen bringen kann. Aber auch die Klassiker wie Roulette und Slot Games sind im Jahr 2020 eindeutig nach wie vor zu den großen Trends zu zählen. Was das kommende Jahr bringen wird kann man noch nicht sagen – aber auch im Jahr 2020 haben sich diese drei Spielvarianten eindeutig bewährt.