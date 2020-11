Online-Übersetzerdienste: Welche Arten von Übersetzungen können bestellt werden?

2020 wurde es deutlich, dass die Arbeit und Funktionsweise von Unternehmen im traditionellen Offline-Modus nicht immer effizient funktionieren kann. Eine große Anzahl von Unternehmen ist zu dem Schluss gekommen, dass es viel rentabler ist, wenn die Mitarbeiter im Online-Modus arbeiten.

Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Arbeitszeit sowie eine Reduzierung der laufenden Kosten für die Wartung und Instandhaltung der Büroräume. Es wurde auch deutlich, dass viele Dienste viel bequemer, schneller und komfortabler online zu empfangen sind. Diese Kategorie von Diensten umfasst auch Online-Übersetzungsdienste. In diesem Artikel werden wir untersuchen, welche Dienstleistungen ein Online-Übersetzer anbietet.

Schriftliche Übersetzungen

Bei dieser Übersetzungsdienstleistung wird mit Text gearbeitet, der auf einem Computer geschrieben wurde. Als Ergebnis erhält der Kunde eine qualitativ hochwertige Übersetzung des Originals eines beliebigen Themas und Fokus. Es kann sich um einen medizinischen, finanziellen, technischen, rechtlichen, akademischen oder einen anderen Text handeln. Ein Spezialist muss über gründliche Kenntnisse aller Fachbegriffe, festen Sätze und Ausdrücke verfügen.

Wenn es sich um einen speziellen Text handelt, ist es besser, sich nicht an einen Allgemeinübersetzer zu wenden, sondern an einen Spezialisten, der sich auf eine bestimmte Branche spezialisiert hat. Zum Beispiel ist es heute üblich, Übersetzer mit zwei Bildungsabschlüssen für die Arbeit in Übersetzungsbüros und Unternehmen zu gewinnen: Linguistik und etwas Spezialisiertes. Eine alternative Praxis besteht darin Spezialisten einzustellen, die Fremdsprachen beherrschen und nur Korrekturlesen und Bearbeiten bereits vorbereiteter übersetzter Texte durchführen. Beide Praktiken werden von Protranslate in ihrer Arbeit verwendet.

Die schriftliche Übersetzung wird normalerweise für die folgenden Dokumente und Zwecke bestellt:

Technische Dokumentation. Dies sind technische Texte, Anweisungen für Geräte und Technologie, Betriebshandbücher des Herstellers, Vorschriften, Bestimmungen und Anforderungen, Normen usw. Medizinische Dokumente. Diese Kategorie umfasst Testergebnisse, Entlassungsberichte, Expertenmeinungen, Krankenakten und Ärztliche Atteste usw. Wissenschaftliche Texte und Dokumente. Dies umfasst wissenschaftliche Artikel und Veröffentlichungen, Konferenzberichte, Sammlungen verschiedener Artikel, Lehrbücher und mehr. Persönliche Dokumente. Dies sind Pässe, Personalausweise, Bildungsdiplome, Zertifikate, Urkunden (Geburt, Heirat, Scheidung) und so weiter. Offizielle Dokumente. Diese Kategorie umfasst Zertifikate, Vereinbarungen, Verträge, usw.

Dolmetschen

Online-Dolmetschen wird heute normalerweise für Online-Meetings und -Konferenzen bestellt. Es kann synchron oder sequentiell sein. In der ersten Version sprechen der Sprecher und der Übersetzer fast gleichzeitig. Damit Hörer die Rede normalerweise offline wahrnehmen können, sind spezielle Geräte erforderlich – Headsets. Es ist einfacher, die Simultanübersetzung online zu implementieren: Jeder Besprechungsteilnehmer kann den Sprecher ausschalten und nur dem Übersetzer zuhören oder umgekehrt. Im zweiten Fall macht der Sprecher nach jedem Satz eine Pause und der Übersetzer übersetzt.