Ort in Wien soll nach Richard Lugner benannt werden

Der renommierte österreichische Bauunternehmer Richard Lugner könnte bald eine außergewöhnliche Würdigung erfahren. Wie oe24 berichtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Straße, ein Park oder ein Platz in seinem Heimatbezirk Döbling nach ihm benannt wird.

Daniel Resch, der Bezirksvorsteher von Döbling und Mitglied der ÖVP, erklärte auf Nachfrage von oe24: „Ich unterstütze dieses Vorhaben sehr und stelle gerne – in Absprache mit der Familie – einen Antrag. Dann dauert es ein Jahr. Aber es gibt sicher einen Park oder einen Weg, der nach ihm in Grinzing nahe seiner Villa benannt werden kann.“

Was soll nach Richard Lugner benannt werden? Platz

Park

Straße Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...

Lesen Sie auch: Richard Lugner ist zum zweiten Mal gestorbenEin Gerücht über den Tod von Richard Lugner sorgt für Aufregung. Die Wahrheit ist jedoch weniger dramatisch.

Richard Lugner ist zum zweiten Mal gestorbenEin Gerücht über den Tod von Richard Lugner sorgt für Aufregung. Die Wahrheit ist jedoch weniger dramatisch. Herzzerreißend: Das war Richard Lugners letzter Wunsch!Wien trauert um Richard Lugner. Der umtriebige Bauunternehmer und Society-Löwe verstarb in seiner Villa in Döbling.

Herzzerreißend: Das war Richard Lugners letzter Wunsch!Wien trauert um Richard Lugner. Der umtriebige Bauunternehmer und Society-Löwe verstarb in seiner Villa in Döbling. So wurde Richard Lugner zum "Mörtel"Wer in diesem Alter zum sechsten Mal heiratet, tut dies entweder aus radikaler Romantik oder aus pragmatischen Gründen.

Unterstützung von der Ex-Ehefrau

Christina „Mausi“ Lugner, die Ex-Ehefrau von Richard Lugner, äußerte sich hierzu auf oe24.TV. Sie sagte: „Ja, das wäre in unserem Sinne.“ Diese geplante Benennung wäre für Richard Lugner eine letzte Ehre und eine Erinnerung an einen bedeutenden Österreicher, der vielen Menschen in Erinnerung bleiben wird.