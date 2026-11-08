Paket vom Balkan zu Weihnachten: Die 45-Euro-Grenze kennt kaum jemand

Die Oma schickt ein Paket aus Bosnien, der Onkel ein Geschenk aus Serbien. Doch bei der Zustellung in Österreich kann es eine unerwartete Überraschung geben: Obwohl niemand etwas bestellt hat, werden plötzlich Gebühren verlangt. Entscheidend sind der Warenwert, das Herkunftsland und eine wenig bekannte 45-Euro-Grenze. Gerade vor Weihnachten sollten Familien diese Regeln kennen.

Weihnachten bedeutet für viele Familien in Österreich auch Geschenke von Verwandten im Ausland. Kleidung für die Enkelkinder, Süßigkeiten oder kleine Überraschungen werden per Post verschickt. Doch ein Geschenk ist für den österreichischen Zoll nicht automatisch abgabenfrei. Besonders bei Paketen aus Bosnien-Herzegowina, Serbien oder Montenegro können zusätzliche Kosten entstehen.

Oma schickt ein Paket, Enkel muss bezahlen

Ein fiktives Beispiel: Eine Großmutter aus Banja Luka schickt ihrem Enkel nach Wien eine Winterjacke im Wert von 60 Euro. Sie hat die Jacke selbst gekauft und das Porto bezahlt. Ihr Enkel soll nichts dafür bezahlen.

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Trotzdem kann das Paket bei der Einfuhr nach Österreich abgabenpflichtig werden.

Der Grund: Für private Geschenksendungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union gilt grundsätzlich eine Abgabenfreigrenze von 45 Euro pro Sendung.

Voraussetzung ist, dass das Paket gelegentlich von einer Privatperson an eine andere geschickt wird, ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt ist und der Empfänger nichts dafür bezahlt.

Eine Winterjacke im Wert von 60 Euro überschreitet diese Grenze. Damit kann Einfuhrumsatzsteuer anfallen, ebenso können weitere Abfertigungskosten entstehen.

Selbst ein Geschenk unter 45 Euro kann etwas kosten

Hier steckt eine besonders überraschende Besonderheit.

Angenommen, eine Großmutter verschickt Spielzeug im Wert von 30 Euro. Da sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt das Paket von den staatlichen Einfuhrabgaben befreit.

Trotzdem kann der Empfänger eine Rechnung erhalten.

Die Österreichische Post verrechnet laut ihren veröffentlichten Informationen auch bei privaten Geschenksendungen einen Importtarif von sechs Euro für die elektronische Erfassung und Bereitstellung der erforderlichen Daten.

Das ist keine Zollabgabe, sondern ein Entgelt des Transportdienstleisters. Bei anderen Paketdiensten können andere Kosten gelten.

Fehlen wichtige Unterlagen, können zusätzliche Bearbeitungskosten entstehen.

Was passiert bei Geschenken über 45 Euro?

Die Berechnung hängt davon ab, welche Waren sich im Paket befinden.

Besteht die Sendung aus einem einzigen Gegenstand, etwa einer Jacke im Wert von 60 Euro, kann dessen Wert nicht einfach in einen steuerfreien Anteil von 45 Euro und einen steuerpflichtigen Rest aufgeteilt werden.

Enthält das Paket mehrere getrennte Gegenstände, können bei der Zollbefreiung unter bestimmten Voraussetzungen einzelne Waren bis zur Wertgrenze berücksichtigt werden.

Bei der Einfuhrumsatzsteuer gelten allerdings eigene Regeln. Übersteigt der Gesamtwert die 45-Euro-Grenze, kann diese Steuer auf die gesamte Sendung anfallen.

Bei der Berechnung können auch Versandkosten berücksichtigt werden.

Kroatien ist ein wichtiger Sonderfall

Anders sieht es aus, wenn dieselbe Großmutter in Zagreb, Split oder Osijek lebt und ihr Paket aus Kroatien verschickt.

Weil Kroatien zur EU gehört, fällt bei gewöhnlichen privaten Geschenksendungen nach Österreich grundsätzlich keine Einfuhrverzollung an.

Das gilt auch für Pakete aus Deutschland oder Slowenien.

Entscheidend ist der tatsächliche Versandort, nicht die Staatsangehörigkeit des Absenders. Ein kroatischer Staatsbürger, der ein Geschenk aus Bosnien verschickt, unterliegt daher grundsätzlich den Drittlandsregeln.

Vorsicht bei Wurst, Käse und anderen Lebensmitteln

Besonders heikel sind traditionelle Lebensmittel aus der Heimat.

Wer getrocknete Wurst, Schinken oder Käse aus Serbien oder Bosnien nach Österreich schicken möchte, sollte wissen: Für private Sendungen mit Fleisch- und Milcherzeugnissen aus Nicht-EU-Staaten bestehen grundsätzlich Einfuhrverbote.

Auch ein Warenwert unter 45 Euro hebt diese Beschränkungen nicht auf. Solche Produkte können bei Kontrollen beschlagnahmt und vernichtet werden.

Für bestimmte andere Lebensmittel bestehen Ausnahmen und Mengenbegrenzungen. Deshalb sollte der konkrete Inhalt vor dem Versand überprüft werden.

Persönlich mitgebracht gelten andere Grenzen

Ein weiterer wichtiger Unterschied betrifft Geschenke, die Verwandte persönlich nach Österreich mitbringen.

Bei der Einreise aus Nicht-EU-Staaten gelten für gewöhnliche Waren grundsätzlich höhere Reisefreigrenzen: 300 Euro bei Einreise auf dem Landweg und 430 Euro bei Flugreisen.

Für Kinder unter 15 Jahren und bestimmte Waren gelten Sonderregelungen.

Diese Grenzen dürfen jedoch nicht mit der 45-Euro-Grenze für Pakete verwechselt werden.

So vermeiden Familien unnötige Kosten

Wer ein Geschenk aus einem Nicht-EU-Land verschickt, sollte den Inhalt und den tatsächlichen Warenwert genau angeben. Auf der Zollerklärung muss erkennbar sein, dass es sich um eine private Geschenksendung handelt.

Auch ein Wertnachweis kann erforderlich sein. Ein absichtlich zu niedrig angegebener Warenwert ist keine zulässige Möglichkeit, Gebühren zu vermeiden.

Besonders bei Weihnachtsgeschenken für mehrere Familienmitglieder lohnt es sich, die Warenwerte und Versandbedingungen vorher zu prüfen.

Denn manchmal ist nicht das Geschenk selbst teuer, sondern das, was bei seiner Ankunft in Österreich zusätzlich bezahlt werden muss.