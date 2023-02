Pandemie: bislang 4,8 Milliarden Euro für Corona-Tests

Nach Abschaffung der meisten Corona-Regelungen wird es Zeit für eine Hochrechnung. Wieviel die österreichische Regierung bislang für die Testung von Corona-Kranken ausgegeben hat, regt nun die Gemüter auf.

Laut einem Bericht der ORF-Sendung „ZiB2“ vom Mittwoch hat Österreich während der Corona-Pandemie viel Geld für Tests ausgegeben. Dabei sind nur die Testungen gemeint, nicht die Impfungen. Insgesamt belaufen sich die Kosten bisher auf 4,8 Milliarden Euro.

Die meisten Kosten entfielen auf das Gesundheitsministerium, das für behördlich angeordnete Tests und Screenings 4,3 Milliarden Euro ausgab. Die Schulen investierten 411 Millionen Euro in Tests und die Gastronomiebranche gab 171 Millionen Euro für Testungen aus.

Bundesbudget

Das Geld für die hohe Summe stamm aus dem Bundesbudget. Ein beträchtlicher Teil des Budgets wurde für Ärzte und Apotheken bereitgestellt, die insgesamt 1,1 Milliarden Euro erhielten. Obwohl die Tests in anderen Bereichen zu einem niedrigeren Preis angeboten wurden, zahlte der Staat den Ärzten und Apotheken einen höheren Kostenersatz von 25 Euro pro Stück. In anderen Testbereichen betrug der Kostenersatz weniger als die Hälfte dieses Betrags.

Vergleich zu Dänemark und Schweiz

Österreich hat in der Corona-Pandemie im internationalen Vergleich eine hohe Testrate aufrechterhalten. Im Durchschnitt wurden 23 Tests pro Kopf durchgeführt, was ähnlich viel ist wie in Dänemark. Im Vergleich dazu wurden in der Schweiz weniger als drei, in Schweden weniger als zwei und in Deutschland nur 1,5 Tests pro Person durchgeführt. Obwohl die Testrate in Österreich hoch war, liegt das Land in der Todesfall-Statistik hinter Deutschland, der Schweiz und Schweden, wie die „ZiB2“ berichtet.