Parkfalle in Wien-Favoriten Geschichte

In Wien-Favoriten wird eine umstrittene Parkfalle bald Geschichte sein. Der Bezirk hat beschlossen, eine weitreichend kritisierte Einfahrtrampe in der Quellenstraße 92 zu entfernen, die zahlreichen Autofahrern kostspielige Strafgebühren von 395 Euro eingebracht hat. Diese Maßnahme könnte das Ende einer lukrativen, jedoch umstrittenen Einnahmequelle für die Hauseigentümerin bedeuten.

Hintergrund der Parkfalle

Die Einfahrtrampe sorgte seit Langem für Unmut: Viele Autofahrer wurden hier mit saftigen Strafen belegt, da der abgesenkte Gehsteig als Einfahrtsbereich interpretiert wurde, obwohl er nicht genutzt wurde. Der hartnäckige Einsatz von mehreren Bezirksräten, die teils selbst von Besitzstörungsklagen der Eigentümerin betroffen waren, führte zu einem entscheidenden Durchbruch. Die Bezirksversammlungen haben sich stark für den Abbau der Rampe eingesetzt.

Ergebnis der Bauverhandlung

Am 7. Oktober führte eine Bauverhandlung vor Ort zu der Entscheidung, dass bauliche Veränderungen am Gebäude die Nutzung der Rampe als nicht rechtens darstellen. Dies hat die Entfernung der Rampe zur Folge, die laut Bezirksverwaltung in drei bis vier Wochen durchgeführt werden soll. Zudem stellte die Stadt klar, dass die Eigentümerin keine weiteren Klagen gegen Halteverstöße erheben wird.

Die Entscheidung sorgt für Erleichterung bei Anwohnern und Besuchern der Gegend. Das kurze Halten zum Einkaufen oder Abholen von Kindern wird bald ohne das Risiko von Strafzetteln möglich sein. Wichtig bleibt die Beachtung der Kurzparkzone, die weiterhin gilt.