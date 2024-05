Partizan Belgrad spielt im „Brüder Cup“ gegen CSKA Moskau

Mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Sport und Kultur steht ein Ereignis der besonderen Art bevor: Der „Brüderliche Cup“ in Moskau (Russland) bringt serbische und russische Fußballvereine in einem Freundschaftsturnier zusammen, das mehr als nur Punkte verspricht. Im Sommer 2024 werden die Fußballteams aus Belgrad gegen die Moskauer Elite antreten, um in einer sportlichen Rivalität ihre Städte zu ehren.

Der FK Partizan wird am 3. Juli auf die Mannschaft von Dinamo Moskau treffen, gefolgt von einem Kraftemessen mit dem brüderlichen ZSKA Moskau am 7. Juli – beide Spiele finden in der VTB Arena statt. Siegel des Erfolgs ist nicht allein der Sieg: Drei Punkte gehen an den Gewinner, wobei bei einem Unentschieden das Spiel im Elfmeterschießen entschieden wird – der Sieger erhält zwei, der Verlierer einen Punkt.

Fest der Freundschaft

Der Turniercharakter soll die Bande zwischen den teilnehmenden Ländern festigen. Neben der sportlichen Betätigung steht die Förderung der serbischen Musik, Kultur und Gastronomie im Mittelpunkt. Fans und Familien können sich auf einen bunten Markt mit der Möglichkeit zum Kauf und Tausch von Souvenirs freuen.

Emotionale Worte

Bei der Promotion des Turniers in Moskau äußerte sich Sasa Zdjelar, ehemaliger Spieler von Partizan und derzeit bei ZSKA aktiv, gerührt über das bevorstehende Wiedersehen mit seinen Ex-Klubs: „Ich bin glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, mich wieder mit meinen beiden ehemaligen Vereinen – Partizan und OFK Belgrad – auf dem Fußballfeld zu treffen und gleichzeitig meine alten Freunde zu sehen!“ Dragan Velanac, Marketingdirektor von Partizan, teilte seine Vorfreude: „Im Namen von Partizan möchte ich mich für die Einladung bedanken. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, uns auf dem Spielfeld mit den großartigen Moskauer Teams zu messen. Grüße an alle in Russland und Moskau, und wir freuen uns sehr auf die Teilnahme am Turnier!“

Einladung an Fans

Zum Abschluss der Veranstaltung betonten die Organisatoren ihre Hoffnung, viele serbische Fans in Moskau begrüßen zu können: „Freunde aus Serbien, uns erwartet ein Fußballfest!“. Die Einladung zielt darauf ab, die freundschaftlichen Beziehungen durch gemeinsame Leidenschaft und Vorbereitung auf die neue Saison zu intensivieren.