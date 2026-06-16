Partner verschwiegen: Frau (22) soll Tausende Euro zu viel kassiert haben

Eine Scheinmeldung, ein verschwiegener Mitbewohner – und ein Schaden, der sich über Monate aufgebaut hat.

Eine 22-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland steht im Verdacht, beim Bezug von Mindestsicherungsleistungen bewusst unrichtige Angaben gemacht zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll die syrische Staatsbürgerin im Zeitraum von Juli 2025 bis April 2026 verschwiegen haben, dass ihr Lebensgefährte dauerhaft in ihrer gemeinsamen Wohnung lebte.

Diese Unterkunft wurde über Mittel der Mindestsicherung finanziert. In den eingereichten Anträgen gab die Frau jedoch keine weiteren Personen im Haushalt an.

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Gemeldete Obdachlosigkeit

Ihr Lebensgefährte war zwar formell an einer Obdachlosenadresse gemeldet, soll jedoch den Erhebungen zufolge ständig mit der Beschuldigten in einer Lebensgemeinschaft gewohnt haben. Die verschwiegene Wohnsituation führte laut Polizei zu einem unrechtmäßigen Überbezug von Sozialleistungen.

Der dadurch entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 10.800 Euro.