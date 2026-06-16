KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sozialbetrug

Partner verschwiegen: Frau (22) soll Tausende Euro zu viel kassiert haben

Partner verschwiegen: Frau (22) soll Tausende Euro zu viel kassiert haben
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Eine Scheinmeldung, ein verschwiegener Mitbewohner – und ein Schaden, der sich über Monate aufgebaut hat.

Eine 22-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland steht im Verdacht, beim Bezug von Mindestsicherungsleistungen bewusst unrichtige Angaben gemacht zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll die syrische Staatsbürgerin im Zeitraum von Juli 2025 bis April 2026 verschwiegen haben, dass ihr Lebensgefährte dauerhaft in ihrer gemeinsamen Wohnung lebte.

Diese Unterkunft wurde über Mittel der Mindestsicherung finanziert. In den eingereichten Anträgen gab die Frau jedoch keine weiteren Personen im Haushalt an.

Gemeldete Obdachlosigkeit

Ihr Lebensgefährte war zwar formell an einer Obdachlosenadresse gemeldet, soll jedoch den Erhebungen zufolge ständig mit der Beschuldigten in einer Lebensgemeinschaft gewohnt haben. Die verschwiegene Wohnsituation führte laut Polizei zu einem unrechtmäßigen Überbezug von Sozialleistungen.

Der dadurch entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 10.800 Euro.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Amtsmissbrauch
Meinl-Reisinger gegen Influencer – Anwältin droht Politikerin mit Anzeige (VIDEO)
| Selbsttest
Selbsttest bei Europlasma: So läuft eine Plasmaspende wirklich ab (VIDEO)
| Rekordschande
WM-Blamage: Spaniens Rekord der Schande – dieser Spanier schrieb kuriose WM-Geschichte
| Kennzeichnungsstreit
EU-Parlament beschließt neue Regeln für vegane Fleischbegriffe
| Aufstellung
Geheimplan gegen England: Dalić hält seine Karten verdeckt
MEHR AKTUELLE NEWS