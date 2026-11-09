Ein Patient stirbt auf der Station, vier Pfleger sitzen in Haft. Was an einem Oktoberabend in Zagreb geschah, bleibt vorerst offen.

Vier Pfleger der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb stehen unter dem Verdacht des schweren Mordes. Sie sollen für den Tod des 32-jährigen ehemaligen Sportlers Kristian Josip Periš verantwortlich sein, der am 21. Oktober auf einer Station für Abhängigkeitserkrankungen starb. Die kroatische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die vier Klinikbeschäftigten.

Ein Untersuchungsrichter am Zagreber Kreisgericht ordnete für alle vier Verdächtigen zunächst einen Monat Untersuchungshaft an. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem mit der Gefahr einer Beeinflussung von Zeugen und einer möglichen Wiederholung der Tat. Die genaue Todesursache ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Der Obduktionsbefund liegt noch nicht vor und könnte nach Medienberichten in etwa einem Monat verfügbar sein.

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Die vier Klinikbeschäftigten im Alter von 22, 28, 32 und 52 Jahren wurden am Samstag festgenommen. Am Sonntagnachmittag führte man sie dem Zagreber Kreisgericht vor.

Nach kroatischem Strafrecht droht bei einer Verurteilung wegen schweren Mordes eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren oder eine langjährige Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Pflegern vor, einen besonders schutzbedürftigen Patienten durch ihr Vorgehen tödlich verletzt zu haben. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen übergab die Polizei die Männer der Kreisstaatsanwaltschaft. Inoffiziellen Informationen zufolge bestreitet zumindest einer der Verdächtigen, einen Mord begangen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der kroatischen Polizei lag der Patient auf einem Bett und war teilweise mit Gurten fixiert. Als er sich während einer psychischen Ausnahmesituation zu befreien und aufzustehen versuchte, sollen ihn die vier Pflegekräfte gemeinsam mit körperlicher Gewalt daran gehindert haben. Nach dem Verdacht der Staatsanwaltschaft fügten sie ihm dabei mehrere Verletzungen zu, die zu seinem Tod geführt haben sollen. Ob sich dieser Vorwurf bestätigt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Verdächtigen hätten damit entgegen den Regeln der Fachkunde und der gebotenen Sorgfalt gehandelt. Der Vorfall soll sich gegen 20 Uhr ereignet haben.

Stimmen der Klinik

Mitarbeiter der Klinik schilderten gegenüber der kroatischen Zeitung Jutarnji list einen schwierigen Einsatz. Demnach soll Periš in einer schlechten psychischen Verfassung gewesen sein und sich aggressiv verhalten haben. Vier Pfleger seien hinzugezogen worden, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Nach Angaben von Klinikmitarbeitern soll dem Patienten nach der körperlichen Überwältigung ein Beruhigungsmittel verabreicht worden sein. Diese Darstellung wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Kurz darauf starb er. „Ja, der Mann ist gestorben, aber es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint“, sagte ein Klinikmitarbeiter. Ein weiterer Gesprächspartner betonte: „Nach allem, was wir wissen, gab es keine Tritte und keine Prügel. Natürlich muss alles gründlich untersucht und festgestellt werden, was genau passiert ist, aber Menschen im Voraus zu verurteilen, bevor alle Fakten bekannt sind, ist einfach nicht fair.“

Ob und in welchem Ausmaß die körperliche Fixierung oder eine mögliche Medikamentengabe zum Tod beitrugen, ist weiterhin ungeklärt. Die Ermittlungen und der ausstehende Obduktionsbefund sollen die Todesumstände klären. Nach Angaben der Klinik wurde die Polizei unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls verständigt.

Die Direktorin der Klinik, Doz. Prim. Dr. sc. Majda Grah, sprach der Familie ihr Beileid aus und kündigte eine interne Kontrolle an. Für drei Beschäftigte laufe das Verfahren zur außerordentlichen Kündigung, gegen den vierten Verdächtigen sei es vorerst nicht eingeleitet worden. Die Klinik arbeite mit den Ermittlern zusammen.

Protest vor der Klinik

Am Montag, 9. November, versammelten sich rund 100 Pflegekräfte vor der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb, um gegen die Festnahme ihrer vier Kollegen zu protestieren. Die Beschäftigten betonten, dass die Arbeit in psychiatrischen Einrichtungen mit erheblichen Risiken verbunden sei. Sie forderten, die Verdächtigen nicht öffentlich vorzuverurteilen, solange die Ermittlungen noch laufen.

Auch die kroatische Gewerkschaft der Krankenpflegekräfte und medizinischen Fachkräfte mahnte zur Wahrung der Unschuldsvermutung. Gleichzeitig sprach sie den Angehörigen des verstorbenen Patienten ihr Beileid aus. Die Gewerkschaft fordert, auch die schwierigen Arbeitsbedingungen und Sicherheitsprobleme in psychiatrischen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Trauer um Periš

Periš war ehemaliger Leichtathlet, diplomierter Kinesiologe und langjähriger Trainer im Para-Armdrücken. Das Kroatische Paralympische Komitee verabschiedete sich am 23. Oktober von ihm.

„Mit seinem Wissen, seiner fachlichen Arbeit und seinem Einsatz hat er im Para-Armdrücken und im kroatischen Parasport unauslöschliche Spuren hinterlassen. Kristijan, danke dir für alles und ruhe in Frieden, du wirst für immer ein Teil unserer Parasportfamilie bleiben“, erklärte das Komitee.

Auch der Leichtathletikklub Agram bekundete Trauer über seinen Tod. „In solchen absolut unfairen Lebenssituationen, wie es der plötzliche Abschied eines Menschen in voller Kraft ist, vor dem noch große Dinge lagen, gibt es keine wirklichen Worte des Trostes“, teilte der Klub mit.