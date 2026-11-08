Personalisierte Fußballtickets: Müssen Fans bald mit Namen ins Stadion?

Ein Fußballticket kaufen, kurzfristig an einen Freund weitergeben und gemeinsam ins Stadion gehen, für viele Fans gehört das zum Alltag. Doch in Österreich könnte sich beim Stadionbesuch einiges verändern. Eine neue Sicherheitsvereinbarung sieht die Prüfung personalisierter Eintrittskarten vor. Beim SK Rapid Wien läuft bereits ein Testbetrieb. Was bedeutet das für gewöhnliche Fußballfans?

Österreichs Fußball steht vor möglichen Veränderungen. Am Freitag, dem 6. November 2026, haben das Innenministerium, das Sportministerium, der ÖFB und die Bundesliga eine neue Sicherheitsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, konsequenter gegen Gewalt, Rassismus, nicht genehmigte Pyrotechnik und andere Zwischenfälle vorzugehen. Besonders interessant ist dabei ein Vorhaben, das künftig auch ganz normale Stadionbesucher betreffen könnte: personalisierte Fußballtickets.

Bei Rapid läuft bereits ein Test

Im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf werden personalisierte Eintrittskarten bereits getestet. Das bestätigte das Innenministerium bei der Präsentation der neuen Vereinbarung.

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Dabei geht es grundsätzlich darum, Eintrittskarten bestimmten Personen zuzuordnen. Auf diese Weise könnte leichter überprüft werden, wer Zugang zu einer Veranstaltung erhält.

Eine österreichweite Einführung wurde allerdings noch nicht beschlossen. Auch welche Spiele, Ticketkategorien und Kontrollverfahren der aktuelle Rapid-Test umfasst, wurde bislang nicht im Detail veröffentlicht.

Die Ergebnisse sollen zunächst ausgewertet werden. Ob andere Vereine später nachziehen müssen, ist offen.

Was passiert, wenn man sein Ticket weitergeben möchte?

Ein alltägliches Beispiel zeigt, warum die Entwicklung für Fans interessant ist.

Ein 28-jähriger Rapid-Anhänger besitzt zwei Eintrittskarten für ein Heimspiel. Eigentlich wollte er mit seinem Bruder ins Stadion gehen. Doch wenige Stunden vor Spielbeginn wird dieser krank.

Kann er das zweite Ticket einfach einem Freund geben?

Bei personalisierten Karten könnte künftig entscheidend sein, auf welchen Namen das Ticket ausgestellt wurde und welche Regeln der jeweilige Verein für eine Übertragung vorsieht.

Rapid bietet bereits heute eine offizielle Möglichkeit zur Weitergabe von Abokarten. Über das digitale Einladungssystem können Abonnenten ihren Platz für ein bestimmtes Spiel an einen bekannten Rapid-Fan übertragen.

Das ursprüngliche Abo wird für dieses Spiel gesperrt. Der Empfänger bekommt ein eigenes Ticket.

Auch eine offizielle Ticketbörse für den Weiterverkauf nicht genutzter Aboplätze existiert bereits.

Das zeigt: Personalisierte Tickets müssen eine Weitergabe nicht grundsätzlich unmöglich machen. Sie können aber verlangen, dass diese über ein geregeltes Verfahren erfolgt.

Müssen Fans künftig einen Ausweis vorzeigen?

Diese Frage ist noch nicht abschließend beantwortet.

Eine mögliche Ausweiskontrolle würde es ermöglichen, den Namen auf der Eintrittskarte mit der Identität des Stadionbesuchers abzugleichen.

Allerdings bedeutet die Personalisierung eines Tickets nicht automatisch, dass künftig jeder Fan bei jedem Spiel seinen Reisepass oder Personalausweis vorzeigen muss.

Welche Kontrollen tatsächlich durchgeführt werden und welche Daten dafür notwendig sind, hängt von der konkreten Umsetzung ab.

Auch beim Datenschutz entstehen Fragen: Wer darf die erhobenen Informationen einsehen, wie lange werden sie gespeichert und unter welchen Voraussetzungen dürfen sie weitergegeben werden?

Stadionverbote sollen schneller greifen

Die personalisierten Tickets sind nur ein Teil der neuen Sicherheitsstrategie.

Künftig sollen Polizei, ÖFB, Bundesliga und Vereine Informationen über sicherheitsrelevante Personen regelmäßiger austauschen. Dadurch sollen Stadionverbote schneller ausgesprochen und wirksamer umgesetzt werden.

Auch behördliche Meldeauflagen für auffällig gewordene Fans sind vorgesehen.

Wie Innenminister Gerhard Karner betonte, gehe es darum, Fußballspiele für Familien, Kinder und sämtliche Besucher sicherer zu gestalten.

Der Hintergrund ist ernst: Nach Angaben von Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, wurden seit Jänner 2024 insgesamt 34 Polizisten bei Einsätzen rund um Fußballspiele verletzt.

Zusätzlich sollen der Einsatz nicht genehmigter Pyrotechnik stärker kontrolliert und die Ordnerdienste besser ausgebildet werden.

Was sich für Fans jetzt wirklich ändert

Für gewöhnliche Stadionbesucher besteht derzeit kein Anlass, ihre bereits gekauften Eintrittskarten umzutauschen.

Eine generelle Pflicht zu personalisierten Tickets für sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga gibt es nicht.

Wer ein Match besucht, sollte sich aber über die jeweiligen Ticketbedingungen informieren. Besonders bei weitergegebenen Karten, Abonnements und Spielen mit besonderen Sicherheitsauflagen können unterschiedliche Vorschriften gelten.

Der SK Rapid empfiehlt außerdem, Tickets ausschließlich über offizielle Verkaufsstellen und die vereinseigene Ticketbörse zu erwerben.

Ob die neuen Maßnahmen tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen, ohne den Stadionbesuch unnötig zu erschweren, wird sich erst zeigen müssen.

Fest steht: Die Diskussion über personalisierte Fußballtickets hat in Österreich eine neue Stufe erreicht. Und ihre möglichen Folgen betreffen nicht nur gewaltbereite Fans, sondern auch Familien, Dauerkartenbesitzer und alle, die gelegentlich ein Fußballspiel besuchen.