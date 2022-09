Personalverrechner: Ein sicherer und gut bezahlter Job!

Ob Großunternehmen oder selbstständig – in der Personalverrechnung gibt es vielzählige Arbeitsmöglichkeiten.

Sie arbeiten gerne am Computer, haben Sinn für Zahlen und arbeiten genau und zuverlässig? Dann sind Sie in der Personalverrechnung genau richtig!

Gut ausgebildete Personalverrechner und Personalverrechnerinnen sind am Arbeitsmarkt mehr als gefragt. Die praxisorientierten Ausbildungen des WIFI Wien ermöglichen beste Perspektiven für Ihre Karriere und bieten für jede/-n das richtige Kursangebot. Ob Sie mit der „Basisausbildung“ den Sprung in die Personalverrechnung wagen, Ihre Kenntnisse in der „Aufbauausbildung“ komplettieren oder sich ein umfassendes Wissen als Gesamtpaket in der „Ausbildung zum/zur geprüften WIFI-Personalverrechner/-in“ aneignen wollen – hier finden Sie, was Sie suchen:

Zögern Sie nicht und informieren Sie sich, es gibt laufend “Gratis-Onlineinfoveranstaltungen” zu den vielfältigen Kursen!

