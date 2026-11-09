Pferd geht durch: Ehepaar stürzt mit Kutsche und wird mitgeschleift

Ein Brauchtumsumzug, ein Moment der Unruhe, dann gibt es kein Halten mehr. Für ein Ehepaar endet der Sonntag ganz anders als geplant. Ein scheuendes Pferd hat beim Leonhardiritt in Schenkenfelden im Bezirk Urfahr-Umgebung eine Kutsche zum Kippen gebracht. Das Ehepaar an Bord wurde verletzt und ins Klinikum Freistadt gebracht.

Am Sonntagvormittag war das Paar mit einer einspännigen Kutsche im Umzug unterwegs. Der 68-Jährige und seine 50 Jahre alte Frau passierten gerade ein Haus, als dort unvermittelt Jalousien nach unten gelassen wurden. Das Pferd erschrak und ging durch.

Sturz der Kutsche

Im Galopp stieß das Tier gegen eine Gehsteigkante, worauf die Kutsche zur Seite stürzte. Die beiden Insassen wurden in dem umgestürzten Gefährt über mehrere Meter mitgeschleift, ehe sie sich daraus befreien konnten.

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Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Darüber hinaus zog das Pferd die umgekippte Kutsche über den Gehsteig, zwischen einem Wohnhaus und abgestellten Fahrzeugen hindurch.

Entstandene Schäden

Dabei kamen drei parkende Autos sowie die Fassade eines Hauses zu Schaden.