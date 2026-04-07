Pipeline-Sabotage oder Orbán-Show? Experten zweifeln an Anschlag

Viktor Orbán reiste am zweiten Ostertag an die ungarisch-serbische Grenze, um die TurkStream-Pipeline persönlich zu inspizieren. Zuvor hatte er die Aktion mit den Worten angekündigt, man habe gestern versucht, die Gasleitung auf serbischem Gebiet in die Luft zu jagen – nun wolle er sich auf ungarischer Seite ein Bild von der Lage machen. Sein Fazit: Die Situation sei äußerst ernst.

Sicherheitsexperten hingegen sehen das anders und verweisen auf zahlreiche Ungereimtheiten rund um den Vorfall bei Kanjiža. Sabotage oder Inszenierung – 24 Stunden später ist die Antwort darauf nicht klarer geworden.

Ungeklärte Zuständigkeiten

Orbán selbst gab sich demonstrativ zurückhaltend, was Schuldzuweisungen betrifft. Er wolle die ohnehin angespannten Beziehungen zu Kiew nicht weiter belasten, solange nicht alle Fakten auf dem Tisch lägen. Man solle warten – Serbien werde die nötigen Informationen liefern.

Doch aus Belgrad kamen zunächst keine neuen Erkenntnisse. Die Militärische Sicherheitsagentur VBA erklärte, sie habe die Staatsführung bereits seit Monaten vor einem solchen Vorfall gewarnt – ohne Gehör zu finden. Der bei der Aktion gefundene Sprengstoff sei amerikanischer Herkunft, der Verdächtige ein Migrant. Festgenommen wurde bislang niemand.

VBA-Chef Djuro Jovanic versicherte, man habe über konkrete Hinweise verfügt, dass eine militärisch ausgebildete Person aus einer Migrantengruppe einen Anschlag auf die Gasinfrastruktur planen würde. Die Fahndung laufe, eine Festnahme sei nur eine Frage der Zeit – ob in drei Tagen oder in mehreren Monaten, ließ er offen.

Sein Vorgänger im Amt, Momir Stojanovic, hält diese Darstellung für schlicht unglaubwürdig. Wer über derartige Informationen verfüge, überwache die betreffende Person rund um die Uhr, installiere Kameras, stelle Fallen – und schlage in dem Moment zu, in dem sie versuche, Sprengstoff anzubringen. Er sei bereit zu wetten, dass der Verdächtige weder gefunden noch verhaftet werde.

Auch die institutionellen Abläufe werfen Fragen auf. Die Pipeline ist kein militärisches Objekt – dennoch waren vor Ort militärische Spezialeinheiten im Einsatz. Maja Bjelos vom Belgrader Zentrum für Sicherheitspolitik kritisiert, dass die gesamte Kommunikation ausschließlich zwischen der VBA und dem Präsidenten verlaufen sei, während der übrige Sicherheitsapparat offenbar übergangen wurde. Warum weder Polizei noch der Inlandsgeheimdienst BIA eingebunden waren, obwohl der Vorfall eindeutig in deren Zuständigkeit falle, bleibe völlig unklar.

Politisches Kalkül

Wer die Aussagen der beteiligten Akteure auf beiden Seiten der Grenze genau liest, kommt kaum umhin, den Vorfall im Kontext der bevorstehenden Parlamentswahlen in Ungarn zu betrachten. Der ungarische Journalist Gábor Bodis formuliert es direkt: Hätte man die Ukraine als Verantwortliche benennen und den Ausnahmezustand ausrufen können, wäre das eine ganz andere Geschichte gewesen. So aber wirke das Ganze wie ein schwacher Versuch politischer Einflussnahme – ob die Operation selbst legitim sei oder nicht, lasse er dahingestellt.

Weitere Fragen bleiben unbeantwortet. Warum wandte sich Vučić direkt an Orbán, wenn die angebliche Sabotage auf serbischem Territorium hätte stattfinden sollen? Und warum bat Orbán, wenn die Kommunikation zwischen beiden Staatschefs ohnehin bereits etabliert war, nicht die NATO um Unterstützung?

Aus Moskau hieß es unterdessen, man habe noch keine Belege dafür, wer hinter dem versuchten Angriff auf TurkStream stecke – eine Beteiligung der Ukraine, die jede Verantwortung von sich weist, werde jedoch nicht ausgeschlossen.

Orbán ließ den traditionellen Ostermontag-Brauch des Wassertragens jedenfalls aus, um stattdessen die Öffentlichkeit mit Warnungen zu versorgen: Neue Bedrohungen für TurkStream seien weiterhin möglich, die Option eines Ausnahmezustands noch nicht vom Tisch.