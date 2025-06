Pljeksavica und Balkan Beats treffen auf Freihausviertelfest

Wenn sich vom 26. bis 28. Juni die Schleifmühlgasse im vierten Wiener Gemeindebezirk in ein buntes Straßenfest verwandelt, darf eines nicht fehlen: der Stand des Restaurant Beograd. Bereits seit Jahren ist das traditionsreiche Lokal fixer Bestandteil des Freihausviertel Fests – und auch heuer lockt das Team mit Balkan-Klassikern frisch vom Grill und guter Stimmung.

Pljeskavica, Calamari und Balkan-Beats

Der Duft von gegrilltem Fleisch zieht schon von weitem durch die Gassen: Saftige Pljeskavica, der würzige Pljeskavica-Burger und knusprig frittierte Calamari zählen zu den Highlights am Beograd-Stand. Dazu gibt’s natürlich das beliebte Beograd-Bier, das eigens für das Restaurant gebraut wird – perfekt, um sich eine kleine Pause vom Festtrubel zu gönnen.

Balkan Beats & World Music

Für die passende musikalische Untermalung sorgt kein Geringerer als DJ Marco Antonio Sanhueza, der mit Balkan Beats und World Music für ausgelassene Tanzstimmung sorgt. Egal ob langjährige Stammgäste oder neugierige Besucher*innen: Hier wird gefeiert, geschlemmt und getanzt – ganz im Sinne des Freihausviertel Fests.

Neues Ambiente im Lokal

Wer nach dem Straßenfest Lust auf mehr bekommt, sollte unbedingt auch im frisch sanierten Restaurant Beograd in der Schikanedergasse 7, vorbeischauen. Nach einer umfassenden Renovierung präsentiert sich das Lokal in neuem Glanz – mit modernem Design, aber gewohnt herzlicher Atmosphäre und natürlich: Original-Balkan-Küche, wie man sie seit Jahrzehnten in Wien kennt und liebt.