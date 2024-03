Polizei findet ohnmächtiges Paar am Strand – doch es wird noch viel schlimmer (VIDEO)

Ein entspannter Tag am Strand von Daytona Beach in Georgia, USA, verwandelte sich für ein junges Paar in einen Albtraum. Alyssia Langley und ihr Verlobter Timothy Stephens (beide 27) wurden von der Polizei bewusstlos und betrunken aufgefunden. Doch das erschreckendste Detail dieser Geschichte ist nicht der Zustand der beiden, sondern die Tatsache, dass ihre Kinder, ein fünfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen, plötzlich verschwunden waren.

Der Vorfall ereignete sich an einem Wochenendnachmittag. Die Polizei fand das Paar bewusstlos in der Sonne liegend vor, nachdem sie offensichtlich Alkohol konsumiert hatten. Es bedurfte acht Versuche, bis die Beamten die beiden Amerikaner wecken konnten. Ein Video der Bodycam eines der Polizisten zeigt, wie die Einsatzkräfte Alyssia und Timothy mehrmals antippen und schließlich laut anschreien – ohne, dass eine Reaktion erfolgte. Das Paar war sichtlich durch Alkohol und Sonne völlig ausgeschaltet.

Kinder verschwunden

Als sie schließlich zu sich kamen, erlebten sie eine böse Überraschung. „Wo sind Ihre Kinder?“, fragte einer der Einsatzkräfte. Die Frage löste Schockwellen aus, denn das Paar hatte den Strand mit ihren beiden Kindern besucht. Doch von den Kindern fehlte jede Spur. „Sie wissen nicht, wo sie sind?“, fragte eine Beamtin den sichtlich immer noch alkoholisierten 27-jährigen Timothy. Dieser schaute nur verwirrt zum Ufer, wo er die Kinder seiner Verlobten vermutete. Aber dort spielten die Kinder schon seit einiger Zeit nicht mehr.

Zum Glück wurden die Geschwister in einem nahegelegenen Hotel-Pool gefunden, wo sie völlig unbeaufsichtigt im Wasser spielten. Es ist schrecklich zu denken, was hätte passieren können, wenn sie nicht gefunden worden wären.

Eltern angeklagt

Sheriff Mike Chitwood vom Volusia County konnte kaum glauben, was er las, als er den Bericht über den Vorfall erhielt. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie hierherfahren und sich zulaufen lassen und zulassen, dass ein Fünf- und ein Siebenjähriger davonläuft“, äußerte er fassungslos.

Alyssia und Timothy müssen sich nun wegen Vernachlässigung verantworten. Timothy wurde zusätzlich wegen Besitzes von Alkohol am Strand und Fluchtversuch angeklagt. Als die Polizisten ihn mitnehmen wollten, versuchte er zu fliehen. Dieser Vorfall hat in den USA eine breite Diskussion über Elternpflichten und Sicherheit ausgelöst.