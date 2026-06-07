Polizei-Razzia: E-Scooter mit 80 km/h erwischt

Linz, Freitagvormittag: Die Polizei schlägt zu – und zeigt, wie ernst es Österreich mit den neuen E-Scooter-Regeln meint.

Mit dem 1. Mai 2026 traten in Österreich verschärfte Vorschriften für E-Scooter-Nutzer in Kraft. Zu den neuen Anforderungen zählen Blinker an den Lenkgriffen und eine verpflichtende Klingel. Wie die Behörden diese neuen Regeln in der Praxis durchsetzen, demonstrierte die Polizei am Freitag bei einer Schwerpunktaktion in Linz – und machte deutlich, dass Verstöße konsequent geahndet werden. Beim Brucknerhaus zeigte sich, dass die Exekutive die neuen Bestimmungen mit Nachdruck verfolgt.

Für die Kontrolle waren rund 15 Beamtinnen und Beamte im Einsatz – darunter Motorradstreifen, Fahrradpolizisten, Fußstreifen und zivile Kräfte. Solche gezielten Aktionen finden seit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen regelmäßig in ganz Oberösterreich statt. Ihr Zweck ist die Überprüfung der Regelkonformität sowie die Stärkung der Verkehrssicherheit.

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Inhalt 1:

Linzer Schwerpunktaktion

Innerhalb von nur dreißig Minuten wurden neun E-Scooter-Fahrer angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Das Augenmerk der Beamten galt dabei sowohl den Lenkern als auch den technischen Merkmalen der Fahrzeuge. Ein zentraler Prüfpunkt war die zulässige Höchstgeschwindigkeit: E-Scooter dürfen maximal 25 km/h erreichen. Für Jugendliche unter 16 Jahren besteht darüber hinaus eine Helmpflicht.

Inhalt 2:

„Was Leistungsgrenzen und Geschwindigkeitsgrenzen betrifft, da haben wir eine klare Linie, das wird auch ganz klar zur Anzeige gebracht“, erklärte Andrea Steiner, stellvertretende Leiterin der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich. Aus ihrer Erfahrung seien es häufig jüngere Fahrer, die bei solchen Kontrollen auffallen – wenngleich dazu keine statistischen Erhebungen vorlägen.

Konkret wurde bei der Linzer Aktion ein E-Scooter gemessen, der mit 36 km/h deutlich über dem erlaubten Limit fuhr. Noch gravierender stuft die Polizei jedoch manipulierte Fahrzeuge ein, die immer wieder mit Geschwindigkeiten von 70 bis 80 km/h angetroffen werden. „Da gibt es nicht sehr viel Verständnis unsererseits“, stellte Steiner klar.

Dialog und Aufklärung

Inhalt 3:

Parallel zu den Kontrollen setzt die Exekutive derzeit auf verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich verteilen die Beamten Informationsbroschüren zu den neuen Vorschriften, da nach Einschätzung der Polizei viele Nutzer die seit Mai geltenden Regeln noch nicht ausreichend kennen. „Wir setzen momentan noch sehr viel auf Dialog und Aufklärung“, so Steiner.