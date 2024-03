Polizeieinsatz in Favoriten: Mann sperrt Freundin in Wohnung ein

In Wien-Favoriten kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Ein Mann hatte seine Lebensgefährtin bedroht und in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt. Ihr gelang es, eine Freundin zu alarmieren, die umgehend die Polizei verständigte.

Der Angreifer, ein 35-jähriger Tunesier, geriet am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in einen heftigen Streit mit seiner 55-jährigen Lebensgefährtin. In dessen Verlauf soll er sie mit dem Tod bedroht haben. Anschließend nahm er ihr die Wohnungsschlüssel ab und schloss sie für etwa eine Stunde in ihrer Wohnung ein.

Polizei alarmiert

Ihr gelang es jedoch, eine Freundin zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse eilten zum Tatort und konnten den Mann in der Wohnung festnehmen. Der 35-Jährige hatte zuvor noch versucht, über den Nachbarbalkon zu fliehen.

Nach seiner Festnahme erließ die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Mann. Zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe zeigte sich der Beschuldigte in der anschließenden Vernehmung nicht geständig.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete zwar seine Anzeige auf freiem Fuß an, doch die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiterhin an. Es bleibt abzuwarten, wie sich die juristische Aufarbeitung dieses erschütternden Vorfalls weiterentwickeln wird.