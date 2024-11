Polizeieinsatz: Paar stirbt nach Schüssen

Am Mittwochabend ereignete sich in Matzendorf-Hölles, einer Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt, ein tragischer Vorfall. Nach Notrufen wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 16 Uhr zu einem Wohnhaus entsandt.

Polizeieinsatz

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein älteres Ehepaar mit schweren Schussverletzungen vor. Die Rettungskräfte, zu denen auch ein Notarzt und das Team des Roten Kreuzes Wiener Neustadt gehörten, leisteten umgehend Erste Hilfe und unternahmen Reanimationsversuche.

Die Polizei geht derzeit von einem „erweiterten Suizid“ aus. Laut Ermittlungen dürfte der Mann zuerst auf seine Frau geschossen haben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Ein Polizeisprecher sagte: „Es dürfte sich um eine Verzweiflungstat wegen einer schweren Erkrankung handeln.“

Reaktionen der Gemeinde und weitere Untersuchungen

Der Mann verstarb noch am Tatort. Die Frau wurde in einem kritischen Zustand ins Uniklinikum Wiener Neustadt gebracht, sie erlag dort am Abend ihren Verletzungen. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen.