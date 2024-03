Polizeieinsatz: WIEDER Messerstecherei am Reumannplatz (FOTO)

Unruhe am Wiener Reumannplatz: Die Polizei ist in großem Umfang im Einsatz, um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen zu schlichten. Der Brennpunkt in Wien-Favoriten flammt erneut auf.

Die Wiener Polizei hat alle Hände voll zu tun, um die Situation am Reumannplatz in Favoriten unter Kontrolle zu bringen. Zahlreiche Streifenwagen und Beamte sind vor Ort, um den eskalierenden Konflikt zwischen mehreren Jugendlichen zu bewältigen.

Mindestens 2 Verletzte

Die Auseinandersetzung hat bereits Spuren hinterlassen. Nach ersten Berichten gibt es mindestens zwei Verletzte. Ein 32-jähriger Mann musste wegen einer tiefen Stichwunde notfallmedizinisch versorgt werden. Die Berufsrettung hat ihn inzwischen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Lage vor Ort bleibt unübersichtlich. Augenzeugen berichten von zahlreichen jungen Männern, die aufeinander einschlagen. Die Massenschlägerei scheint sich zu verlagern. Rund um den laufenden Einsatz haben sich mittlerweile Hunderte von Schaulustigen versammelt, was die Situation zusätzlich erschwert.

Lesen Sie auch: Polizeieinsatz: Mann plant Zugentgleisung nahe Wien Bei Wiener Neustadt ereignete sich ein Sabotageakt, der die Nerven der Einsatzkräfte auf eine harte Probe stellte.

Erpressung: Teenie-Geldeintreiber-Bande in Wien vor Gericht (FOTO) Eine Bande junger Männer, darunter Teenager, steht in Wien vor Gericht. Die Anklage: Brandstiftung, Erpressung und mehr.

Am Weg zur Prüfung: Fleischerlehrling löst Polizeieinsatz aus Ein junger Mann, bewaffnet mit zwei großen Messern, stieg in einen Linienbus ein und löste damit eine Kette von Ereignissen aus.

Dieser Vorfall ist kein Einzelfall. In den letzten Tagen kam es in Wien-Favoriten vermehrt zu polizeilichen Einsätzen. Die Serie von Gewaltverbrechen im 10. Bezirk scheint kein Ende zu nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie die Stadtverwaltung auf diese anhaltende Situation reagieren wird.