Praterkönig unter Opfern von Flugzeugabsturz in Kroatien

Ein Flug über der kroatischen Küste endet tödlich – unter den vier Opfern ist ein bekannter österreichischer Unternehmer.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des kroatischen Badeortes Medulin sind vier österreichische Staatsbürger ums Leben gekommen. Die kroatischen Behörden bestätigten die Identität aller vier Insassen: Die Männer waren 40, 48, 58 und 65 Jahre alt. Zwei von ihnen besaßen den Ermittlungen zufolge eine Pilotenlizenz.

Augenzeugen beschrieben den Hergang so, dass die Maschine zunächst in einer Höhe von rund 300 Metern scheinbar ohne Probleme unterwegs gewesen sei, bevor sie unvermittelt in eine Spiralbewegung geriet und nach etwa eineinhalb Umdrehungen senkrecht zu Boden stürzte. Weder Flammen noch eine Explosion wurden dabei wahrgenommen. Offen ist auch, ob das Flugzeug zur Landung am Sportflugplatz Medulin angemeldet war.

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Die Tiroler Luftfahrtbehörde bezeichnete den Piloten als besonders sorgfältig – er hatte sowohl für den Hin- als auch für den Rückflug sämtliche erforderlichen Flugpläne eingereicht. Die genauen Umstände des Absturzes sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Pondorfers Unternehmen

Zu den Todesopfern zählt auch der bekannte Osttiroler Unternehmer Walter Pondorfer, wie seine Firma gegenüber der „Krone“ bestätigte. Pondorfer war Gründer und Geschäftsführer von Funtime, einem international aufgestellten Unternehmen, das sich mit der Entwicklung außergewöhnlicher Fahrgeschäfte weltweit einen Namen gemacht hat. Funtime wurde von ihm zu Beginn der 1990er-Jahre ins Leben gerufen und ist vor allem für spektakuläre Free-Fall-Türme bekannt.

Der über 100 Meter hohe Free-Fall-Tower im Wiener Prater geht ebenso auf sein Unternehmen zurück wie zahlreiche Anlagen in den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und Dubai.

Millionenschwerer Rechtsstreit

Unabhängig vom Unglück ist Funtime derzeit in den USA in einen millionenschweren Rechtsstreit verwickelt. Im März 2022 fiel im ICON Park in Orlando ein 14-jähriger Jugendlicher aus einem Free-Fall-Turm des Herstellers und kam dabei ums Leben. Ermittlungen ergaben, dass der Sitz nachträglich modifiziert worden war, was größeren Fahrgästen mehr Bewegungsspielraum verschaffte.

Eine Jury sprach der Familie des Opfers Schadenersatz in Höhe von 310 Millionen Dollar zu. Funtime weist die gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe zurück und betont, die Anlage sei ordnungsgemäß konstruiert, geprüft und ausgeliefert worden. Aus Sicht des Unternehmens sind nachträgliche Eingriffe sowie der Betrieb vor Ort für das tödliche Unglück verantwortlich.

Der Prozess gilt als einer der bekanntesten Freizeitpark-Rechtsfälle in der Geschichte der USA.