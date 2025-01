Produktrückruf: In diesen Käse-Sorten wurden Listerien gefunden

Besonders in Tirol hat sich die Käserei „Wilder Käser“ einen guten Ruf erarbeitet. Das Unternehmen hat derzeit einen Produktrückruf veranlasst.

Diese Produkte sind betroffen:

Weichkäse Kleiner Stinker, thermisiert, mindestens 50% F.i.T.

sämtliche Chargen bis Mindesthaltbarkeitsdatum 24.02.2025

Weichkäse Großer Stinker, thermisiert, mindestens 50% F.i.T.

sämtliche Chargen bis Mindesthaltbarkeitsdatum 10.02.2025

Der Käse ist wegen gesundheitsschädlichen Listerien für die Verbraucher nicht zum Verzehr geeignet! Beim Kleinen Stinker und Großen Stinker der Käserei Wilder Käser wurden bei Analysen im Rahmen der internen Qualitätssicherung eine Verunreinigung mit Listerien festgestellt.

Lesen Sie auch: Dieses Taxi bietet jetzt Bestellung über WhatsApp an!Die Vermittlungszentrale ist die erste in Österreich, die in Kooperation mit „Taxibooker“ ab sofort auch Taxibestellungen per Messenger-Dienst

Dieses Taxi bietet jetzt Bestellung über WhatsApp an!Die Vermittlungszentrale ist die erste in Österreich, die in Kooperation mit „Taxibooker“ ab sofort auch Taxibestellungen per Messenger-Dienst Kunden verärgert: Supermarkt führt neue Bargeld-Regel einZiel der Initiative ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, auch in Regionen ohne Bankfilialen problemlos Bargeld zu erhalten.

Kunden verärgert: Supermarkt führt neue Bargeld-Regel einZiel der Initiative ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, auch in Regionen ohne Bankfilialen problemlos Bargeld zu erhalten. Höherer Familienbonus 2025: Jetzt steigt die Rückzahlung!Im Jahr 2024 profitieren Familien in Österreich erneut von einer Erhöhung des Familienbonus. Alle Infos auf Finanz.at.

Nicht Verzehren

Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann von den Konsumenten in sämtlichen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Der Wilder Käser bedauert den Vorfall, kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf der Produkte veranlasst.