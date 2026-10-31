Proteste in Polen: Streit um Verfassungsgericht eskaliert (VIDEOS)

Ein Tor, eine Flex und ein Präsident im Umkehrflug. Vor Polens Verfassungsgericht eskaliert der Machtkampf um die Justiz am Abend.

Der seit Jahren schwelende Justizkonflikt in Polen hat sich am Verfassungsgericht in Warschau dramatisch zugespitzt. Die Polizei riegelte das Gebäude ab, ein suspendierter Gerichtspräsident wollte sich mit seinen Unterstützern Zutritt verschaffen, und der Staatspräsident drehte angesichts der Lage auf seinem Flug um.

Einsatzkräfte stellten sich rund um das Verfassungsgericht in Warschau auf und versperrten dem suspendierten Gerichtspräsidenten Bogdan Święczkowski (56) den Weg ins Haus. Live-Bilder zeigten, wie eine Menschenmenge das Tor aufbrach. Der Zeitung Fakt zufolge beauftragte Święczkowski gegen 20.30 Uhr einen Schlosser, das Eingangstor mit einem Winkelschleifer aufzuschneiden.

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Gegen 20.25 Uhr war Święczkowski vor dem Verfassungsgericht eingetroffen und hatte versucht, in das Gebäude zu gelangen. Seine Unterstützer trennten mit einer Flex eine Kette am Tor durch.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Die Polizei schirmte das Gericht dennoch ab und verhinderte, dass er es betrat. Bis in den späten Abend harrten zahlreiche Demonstranten vor dem Gebäude aus.

Hintergrund des Konflikts

Hintergrund des Konflikts ist der Umbau der Justiz durch die frühere Regierung der PiS. Seit drei Jahren steht Donald Tusk (69) als Premierminister an der Spitze der Regierung.

Er will das Justizwesen wieder an den Regeln der EU ausrichten, mit einer klaren Trennung von Justiz und Regierung. Zu diesem Zweck suspendierte die Regierung mehrere oberste, der PiS nahestehende Richter für einen Monat. Die betroffenen Richter und ihre Anhänger erkennen die Suspendierungen nicht an.

Politische Reaktionen

Vertreter von PiS und Konfederacja (polnische Partei) erklärten vor Ort, mit ihrer Aktion einen angeblichen „Staatsstreich“ der Regierung verhindern zu wollen. Święczkowski warf den anwesenden Polizisten vor, gegen Verfassung und Gesetz zu verstoßen, und forderte sie auf, die aus seiner Sicht strafbaren Handlungen zu beenden.

Am Samstag werde er mit Richtern zurückkehren, die aus seiner Sicht rechtmäßig im Amt sind, kündigte er an, und abermals Zutritt zum Gebäude verlangen. Auch PiS-Chef Jarosław Kaczyński (77) fand sich beim Gericht ein und sprach von einem Angriff auf ein Verfassungsorgan. Er warnte, Polen könne sich zu einem „Polizeistaat“ entwickeln.

Staatspräsident Karol Nawrocki (43) war auf dem Weg nach Senegal, als die Maschine am Freitag gegen 18 Uhr kehrtmachte. Auf X bestätigte Nawrocki seine Rückkehr und erklärte, angesichts der Ereignisse müsse der Präsident im Land sein. In der Nacht führte er im Gerichtshof in Warschau Gespräche mit Richtern. Begleitet wurde er laut seinem Kabinettschef Pawel Szefernaker vom Präsidenten des Obersten Gerichts, Zbigniew Kapinski.