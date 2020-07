Dado Pršo: Vom Alkoholiker und Kettenraucher zur Fußballlegende (VIDEO)

Vor einigen Tagen hat das weltbekannte Fußballportal „Goal.com“ einem legendären kroatischen Fußballer eine große Geschichte gewidmet.

Dabei erinnert das Portal an die unglaubliche Entwicklung von Prso, der einst für den AS Monaco stürmte und im kroatischen Nationalteam Kultstatus hat, vom trinkenden Kettenraucher zum Fußballstar. „Mehr als zwei Schachteln sind es am Tag. Dazu fast jeden Abend: Bier und Schnaps in einer der kleinen Bars, die in der Nähe seiner winzigen Wohnung liegen und in denen er mit anderen Arbeitern in rauchiger Luft gegen die Sorgen antrinkt“, erinnert Goal.com an die Tage des jungen Prso, als er als 19-Jähriger – vom Krieg flüchtend – in der nordfranzösischen Stadt Rouen lebte.

Lesen Sie auch: Duft-Zwillinge: Diese No-Name-Produkte riechen genau wie das Original!

Duft-Zwillinge: Diese No-Name-Produkte riechen genau wie das Original! Wiener Polizisten von Frauen verprügelt

Wiener Polizisten von Frauen verprügelt Balkan-Duo mit Drogen im Wert von 1 Million Euro erwischt

Kettenraucher mit 100 Kilogramm

Das Portal erinnert daran, dass Prso zu der Zeit sogar 100 Kilogramm wog und ein massives Alkoholproblem hatte. Er spielte ab und zu bei Rouen, wenn er gerade einen guten Tag hatte. Was 1995 unrealistisch schien, wurde 2003 wahr: Prso spielte mit AS Monaco Champions League – und zwar mit breiten Armen, Pferdeschwanz und stahlharten Muskeln. Man erinnert an das legendäre Spiel gegen Deportivo La Coruna in der Königsklasse, als Dado Prso zu seinem Geburtstag vier Mal das Netz des gegnerischen Torhüters zum Wackeln brachte.

Gescheitert bei Hajduk

Der Artikel erinnert daran, dass Prso sich als Jugendlicher bei Hajduk Split nicht wirklich durchsetzen konnte. Die letzte Restchance auf eine Profikarriere schien durch die eigene Sicherheit – den Krieg in Kroatien – vertan. In Frankreich, einem Land in dem er kein Wort der Landessprache verstand, ging er dann lieber in die Kneipe nebenan und schaute oft zu tief ins Glas. Kurz nachdem er sich besoffen auch noch die Hand bracht, folgte endlich eine positive Wende.

Das „größte Glück in seinem Leben“ und zugleich die Rettung aus der Krise sah der damals noch junge Fußballer in der Liebe zu Carole. Neben dieser Frau ist Prso plötzlich aufgeblüht: Er speckte 20 Kilo ab, schränkte seinen Zigarettenkonsum ein und verbringt die Wochenenden wieder auf dem Fußballplatz.

Wiedereinstieg in die vierte Liga

In der vierten französischen Liga startet er für den Provinzklub „Stade Raphaelois“. Und er hat Glück: Denn bei einem seiner überragenden Spiele saß auf der Tribüne ein Scout von AS Monaco, der ihn letztlich als 23-jährigen zum bekannten Top-Klub holt. Da dort aber zu der Zeit Kaliber wie Thiery Henry spielen, leiht man ihn zuerst zu Ajaccio. Dort gibt er das Trinken endgültig auf.

Rückkehr zu Monaco

Nach seinen tollen Leistungen kehrt er nach Monaco zurück, wo er sich teamintern gegen David Trezeguet sowie den Italiener Marco Simone durchsetzen muss. Aber erneut erwartet den einstigen Jungalkoholiker ein Schicksalsschlag: Bei einer Routine-Untersuchung wird eine schwerwiegende Fehlstellung im rechten Unterschenkel festgestellt. Es folgt eine Operation bei der der Knochen gebrochen werden muss, um wieder korrigiert zu werden. „Eigentlich musste ich von neuem laufen lernen“, erinnert sich Prso.

„Größter Kämpfer aller Zeiten“

Dort muss er sich aber auch nach Henrys Abgang starker Konkurrenz erwehren. Ein junges Talents namens David Trezeguet wird ebenso bevorzugt wie der Italiener Marco Simone. 2002 dann der nächste Schock der von Stolpersteinen gepflasterten Karriere des Dado Pršo.

Der Kroate gibt letztendlich alles, um wieder so schnell wie möglich auf dem Platz zu sein. Noch dazu ist Trezeguet weg aus Monaco. Und er schafft es und schießt AS Monaco in die Champions League. „Er ist der größte Kämpfer, den ich je gesehen habe“, erinnert sich Didier Deschamps.

Die vielen Auftritte und Tore im kroatischen Nationalteam folgten ebenso wie die zahlreichen Erfolge im Dress des AS Monaco. Dado Pršo, noch immer ein Unikat in der Fußballwelt…

Das Video vom legendären Match gegen Deportivo könnt ihr auf der nächsten Seite sehen!