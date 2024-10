Publikum verärgert: Drinks steigen während Prijovics Konzert enorm an!

Wien – Die serbische Sängerin Aleksandra Prijovic sorgte mit ihren drei ausverkauften Konzerten in der Wiener Hallmann Dome für euphorische Stimmung unter den Fans. Tausende Menschen kamen zusammen, um die Balkan-Ikone live zu erleben und gemeinsam Hits wie „Klizav pod“ und „Legitimno“ zu feiern. Doch während das Konzert musikalisch ein voller Erfolg war, sorgten steigende Getränkepreise während der Veranstaltung für Ärger unter den Besuchern.

Zahlreiche Fans meldeten sich nach den Konzerten und berichteten über einen auffälligen Preisanstieg bei den Getränken, der sie verärgert zurückließ. Eine Konzertbesucherin schilderte ihre Erfahrung: „Wir haben vor dem Auftritt von Aleksandra Prijovic Getränke bestellt – einen Ice Tea, eine Cola, ein Red Bull und ein Wasser. Die Summe belief sich auf rund 33 Euro. Doch als das Konzert begonnen hatte und wir die gleichen Getränke erneut bestellten, mussten wir plötzlich 45 Euro zahlen.“

Als die Fans nachfragten, warum die Preise während des Konzerts so stark angestiegen waren, erhielten sie eine überraschende Antwort. „Uns wurde gesagt, dass das Publikum nun festsitzt und nicht mehr zur Bar gehen kann. Deshalb wurden die Getränke in Kübeln an den Tribünen verkauft, was die Preiserhöhung rechtfertigen sollte,“ erklärte die empörte Kundin.

Empörung über die Preisgestaltung

Viele Fans fühlten sich durch diese Preisgestaltung unfair behandelt. „Es ist inakzeptabel, dass die Preise während eines Konzerts einfach angehoben werden, nur weil die Kellner wissen, dass die Fans während der Show keine andere Wahl haben,“ so ein weiterer Konzertbesucher.

Die Beschwerden über die Preise erreichten nach dem Wochenende schnell die Redaktion, wo zahlreiche Fans ihren Unmut äußerten.

Lesen Sie auch: Aleksandra Prijovic bricht alle Rekorde im Hallmann Dome!Wien – Mit ihren drei ausverkauften Konzerten in der Wiener Hallmann Dome hat Aleksandra Prijovic Geschichte geschrieben und ihren Status als Megastar des

Aleksandra Prijovic bricht alle Rekorde im Hallmann Dome!Wien – Mit ihren drei ausverkauften Konzerten in der Wiener Hallmann Dome hat Aleksandra Prijovic Geschichte geschrieben und ihren Status als Megastar des Aleksandra Prijovic : "Ich bin nicht nur eine serbische Sängerin"Ihre Äußerungen führten zu regen Diskussionen in den sozialen Medien.

Aleksandra Prijovic : "Ich bin nicht nur eine serbische Sängerin"Ihre Äußerungen führten zu regen Diskussionen in den sozialen Medien. Karleusa richtet ihr Augenmerk auf Brena und äußert Kritik an Aleksandra Prijovics KonzertenAleksandra Prijovic begeistert mit ausverkauften Konzerten, trotz Kritik von Kollegin Jelena Karleusa.

Scharfe Kritik

Die Getränkepreise hinterließen bei vielen einen bitteren Beigeschmack. Aleksandra Prijovic sorgte selbst für eine unvergessliche Show und stellte einen Wiener Rekord als erste Balkan-Sängerin mit drei aufeinanderfolgenden Konzerten auf. Doch für einige Fans trübte der Ärger über die unerwartet hohen Getränkepreise das sonst großartige Erlebnis.