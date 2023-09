PVA: Karriere in der Pensionsversicherung Österreich

Die Pensionsversicherung (PV) ist der größte Pensionsversicherungsträger Österreichs. Als etablierter und sicherer Arbeitgeber von rund 6.000 Menschen an 24 verschiedenen Standorten bietet die PV zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich selbst zu verwirklichen.

Wir haben mit zwei Personen aus der PV gesprochen, die vor einiger Zeit ihre Karriere beim größten österreichischen Pensionsversicherungsträger gestartet haben und uns heute einen Einblick in ihre Arbeitswelt geben.

Stellt euch bitte kurz selbst vor und erzählt uns, warum ihr zur PV gekommen seid und was das Arbeiten in der PV für euch so spannend macht?

Boris Marjanovic (rechts im Bild): Hallo, ich bin Boris, 21 Jahre alt und seit Oktober 2022 in der PV im Bereich Personal tätig.

Josip Matijevic (links im Bild): Hi, mein Name ist Josip, ich bin auch 21 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zum Pensionsversicherungsexperten in der PV. Die Stelle hat mich sofort angesprochen, da die PV eine reine Non-Profit-Organisation ist, in der es nicht um Umsätze, sondern um die Menschen geht… Um jeden von uns, auch um mich selbst.

Boris: Mir waren vor allem Stabilität und Sicherheit wichtig, und genau das habe ich bei der Pensionsversicherung gefunden. Die PV ist ein krisensicherer Arbeitgeber, auch in schwierigen Zeiten. Es ist mehr als nur ein x-beliebiger Job, hier kann ich etwas Sinnvolles für die Gesellschaft tun.

Was genau umfasst die Tätigkeit in euren Abteilungen und was macht euch dabei Spaß?

Josip: Als Pensionsversicherungsexperten helfen und beraten wir Menschen telefonisch, persönlich oder per E-Mail in unterschiedlichen Lebenssituationen. Weil die Tätigkeit so wichtig und verantwortungsvoll ist, braucht man dafür eine spezielle Ausbildung, welche die PV selbst organisiert und auch finanziert. Diese dauert 1,5 Jahre, und das Tolle ist, dass ich in dieser Zeit bereits mein volles Gehalt bekomme. Die Ausbildung ist in Theorie und Praxis-Phasen aufgeteilt und dadurch wird’s nie langweilig.

Boris: Ich sorge mit meinem Team dafür, dass die PV immer genügend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, um ihre wichtige Aufgabe für die Menschen in diesem Land zu erfüllen. Dabei habe immer mit verschiedenen Persönlichkeiten, Kulturen und Menschen zu tun und das mag ich.

Was bietet euch die PV außer dem Job sonst noch?

Josip: Durch Gleitzeit können sich die Pensionsversicherungsexperten ihre Arbeitszeiten selbst einteilen. Hier gibt’s keine All-In Verträge oder unbezahlte Überstunden! Wenn ich mal länger da bin, kann ich mir diese Stunden ein anderes Mal wieder freinehmen, dass ist Work-Life-Balance wie ich sie mir vorstelle. Ich arbeite in einem bunten Team, wo alle Kolleginnen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Mir gefällt auch, dass es keinen Gender Pay Gap gibt und Frauen hier genauso viel verdienen wie Männer.

Boris: Die PV stellt allen Mitarbeiterinnen ein top-modernes IT-Equipment zur Verfügung: Neben zwei großen Screens am Arbeitsplatz gibt es riesige Whiteboards mit Touch-Funktion für Besprechungen. Und wenn ich vor Ort im Office bin, gehe ich wahnsinnig gerne mit meinen Kolleginnen in die Kantine Mittagessen. Denn so günstig und vom Betriebsrat gestützt kann ich sonst nirgendwo essen gehen. Außerdem haben wir ein Buffet in dem man Lebensmittel kaufen kann und als Mitarbeiter bekommen wir außerhalb der Pensionsversicherung in vielen Betrieben Firmenvergünstigungen…

Josip: Und Corporate Benefits hast du noch vergessen. Besonders toll finde ich auch, dass die PV über eine eigene E-Bike-Flotte für Dienstgänge exklusiv für ihre Mitarbeiterinnen verfügt, weil in der Organisation Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht nur am Papier stehen, sondern gelebt werden. Schließlich geht’s um meine Zukunft.