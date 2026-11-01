Ein Samstagnachmittag, ein Zwölfjähriger und ein pyrotechnischer Gegenstand. Was genau passierte, ist noch offen, die Polizei ermittelt.

Ein zwölfjähriger Bub hat sich am Samstagnachmittag in Wien bei einem Unfall mit Pyrotechnik an der Hand schwer verletzt. Die Polizei klärt derzeit, wie es dazu kam und um welchen Gegenstand es sich gehandelt hat.

Nach dem Vorfall wurde die Berufsrettung Wien alarmiert. Die Einsatzkräfte betreuten den verletzten Buben und leisteten ihm zunächst direkt vor Ort Hilfe.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Einsatz vor Ort

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag im Wiener Stadtgebiet. Die Berufsrettung war rasch zur Stelle und begann an der Einsatzstelle mit der Erstversorgung des Kindes.

Der Zwölfjährige erlitt an einer Hand schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Genaueres zur Art der Handverletzung ist bislang nicht bekannt.

Offene Fragen

Die Mutter des Buben war zwar am Einsatzort, hielt sich nach ersten Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Verletzung aber nicht am Unfallort auf. Ungeklärt ist, wie es zu dem Unglück kam und um welchen pyrotechnischen Gegenstand es sich handelte.

Die Polizei setzt ihre Erhebungen fort.