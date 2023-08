Quallen-Plage: Diese Urlaubsländer sind betroffen!

Der Klimawandel führt zu veränderten Wassertemperaturen und einer zunehmenden Artenvielfalt in den Meeren, inklusive einer steigenden Anzahl von Quallen an europäischen Badeorten. Diese Entwicklung stellt eine Gefahr für Fischer und Urlauber dar, wobei bestimmte Quallenarten auch giftig sein können.

Die Klimakrise hinterlässt spürbare Auswirkungen auf unsere Ökosysteme, insbesondere auf die Ozeane. Forscher des spanischen Meeresforschungsinstituts ICM-CSIC haben kürzlich in der Zeitschrift „Journal of Marine Science and Engineering“ enthüllt, dass die Wassertemperaturen im westlichen Mittelmeer aufgrund des Klimawandels in einem Tempo von etwa zwei Grad pro 100 Jahren ansteigen.

Die steigenden Temperaturen führen zu einer erhöhten Artenvielfalt, wobei sich inzwischen fast 1.000 nicht einheimische Arten etabliert haben. Diese breiten sich jedes Jahr weiter nach Norden und Westen aus und verdrängen dabei einheimische Arten. Eine besondere Problematik stellt dabei die massenhafte Ausbreitung von Quallen dar, welche nicht nur Fischer, sondern auch Urlauber beeinträchtigen.

unterschiedliche Arten von Quallenstichen

An populären Badeorten wie Dubrovnik, Timmendorfer Strand und Mallorca hat die Zunahme der Quallen bereits Auswirkungen gezeigt. Die Feuerquallen, eine von mehreren Arten, die schmerzhafte und verbrennungsähnliche Symptome auf der menschlichen Haut verursachen können, haben in den genannten Orten mehrere Menschen verletzt. Dabei können Quallenstiche je nach Art und Intensität auch zu schweren Körperreaktionen führen, einschließlich Herz-Kreislauf-Ausfällen oder Bewusstseinsstörungen.

Quallenstich – Was tun?

Sollten Sie mit einer giftigen Qualle in Berührung kommen, ist es wichtig, schnell zu handeln. Essigwasser oder zur Not auch Meerwasser kann die Wunde ausspülen. Zudem sollten die auf der Haut klebenden Tentakel entfernt werden, um ein Aufplatzen der Nesselkapseln und damit eine potenzielle Verschlimmerung der Symptome zu vermeiden.

Eine hilfreiche Ressource in dieser Angelegenheit stellt die App MedusApp dar. Sie bietet Nutzern die Möglichkeit, sich über die aktuelle Quallensituation an bestimmten Orten zu informieren und selbst Quallensichtungen und Stiche zu melden. Bis jetzt sind über 19.140 Sichtungen und mehr als 1.600 Stiche verzeichnet worden.