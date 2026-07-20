Radioaktiver Abfall nahe der Una: Bosnien stellt sich gegen Kroatiens Pläne

Radioaktiver Abfall an der Grenze – Bosnien sichert sich nun offiziell einen Platz am Verhandlungstisch.

Bosnien und Herzegowina hat Kroatien formell mitgeteilt, dass es sich an der grenzüberschreitenden Umweltprüfung für das geplante Lager radioaktiver Abfälle auf Trgovska Gora beteiligen wird. Das betreffende Gelände Cerkezovac liegt in der kroatischen Gemeinde Dvor, unmittelbar an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Auf der anderen Seite der Grenze befinden sich Novi Grad sowie das Einzugsgebiet der Una.

Im Juni hatte das kroatische Umweltministerium Bosnien und Herzegowina offiziell über den Beginn des Verfahrens in Kenntnis gesetzt. Rechtsgrundlage ist die Espoo-Konvention (UN-Abkommen zu grenzüberschreitenden Umweltprüfungen), die Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Vorhaben mit möglichen grenzüberschreitenden Folgen regelt. Am 15. Juli erklärte Bosnien seine Bereitschaft zur Teilnahme an den Konsultationen.

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Bosnische Einwände

Damit stehen dem Land nun das Recht auf Einsicht in die Projektunterlagen, die Möglichkeit zur Einbringung fachlicher Einwände sowie die Teilnahme an öffentlichen Anhörungen und weiteren Konsultationsschritten zu.

Nach Angaben des bosnisch-herzegowinischen Außenhandelsministeriums liegt dem Land bislang keine vollständige Umweltverträglichkeitsstudie vor. Die kroatische Mitteilung stellt demnach lediglich in Aussicht, dass die eigentlichen Konsultationen und Anhörungen nach Fertigstellung und Übergabe der Studie beginnen sollen. Bosnische Institutionen bemängeln, dass die bisher übermittelten Informationen sowohl unvollständig als auch verspätet seien. Sie fordern ergänzende Unterlagen sowie eine intensivere gemeinsame Kontrolle des gesamten Verfahrens.

Kroatien beabsichtigt, auf dem Areal der ehemaligen Militärkaserne Cerkezovac schwach- und mittelradioaktive Abfälle zu deponieren. Darunter fällt auch der kroatische Anteil des radioaktiven Materials aus dem gemeinsam mit Slowenien betriebenen Kernkraftwerk Krsko. Darüber hinaus sollen sogenannte institutionelle Abfälle aus dem medizinischen, industriellen und wissenschaftlichen Bereich aufgenommen werden. Bosnische Experten und Politiker halten den Standort aufgrund seiner Grenznähe, der Nähe zu Gewässern und dem Naturraum der Una für nicht geeignet. Sie verweisen dabei auf potenzielle geologische, seismische und hydrologische Risiken.

Das zuständige Ministerium in Bosnien und Herzegowina wirft Kroatien vor, wesentliche Standortentscheidungen bereits vor Abschluss einer vollständigen grenzüberschreitenden Umweltprüfung getroffen zu haben. Aus bosnischer Perspektive müsste das Verfahren daher auf einen deutlich früheren Stand zurückversetzt werden. Gefordert werden überdies ein gemeinsames zwischenstaatliches Gremium sowie ein eigenes bilaterales Abkommen. Kroatien setzt die Planung des Zentrums unterdessen fort.

Internationale Strategie

Parallel dazu verfolgt Bosnien und Herzegowina eine rechtliche Strategie auf mehreren internationalen Ebenen. Einbezogen sind dabei Gremien der Espoo-, Aarhus- und Berner Konvention, die Sava- und Donaukommission sowie die Europäische Kommission. Die Beteiligung am Prüfverfahren ist dabei nicht als Zustimmung zum Projekt zu werten. Sie verschafft Bosnien vielmehr die Möglichkeit, Belege, Gutachten und Einwände innerhalb des offiziellen Genehmigungsprozesses einzubringen.

Bosnien verfügt nun erstmals über eine klar definierte formelle Stellung im laufenden Verfahren.