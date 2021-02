RAF Camora: So ernst steht es um seine Gesundheit (FOTO)

Derzeit befindet sich der RAF Camora in Dubai und wurde deswegen auch viel kritisiert. Jetzt soll es dem Wiener Rapper gesundheitlich nicht gut gehen.

Vor einigen Tagen musste RAF Camora viel Kritik einstecken, weil er Urlaub in Dubai machte. Ein Fan erklärte, dass der Rapper zwar für in ein Vorbild sei, er sein derzeitiges Reisen aber nicht gutheißen könne. Der Wiener postete jede Menge Stories aus Dubai: Im Restaurant, in Bars und in Fitness-Centern. Während in der Zwischenzeit ein harter Lockdown in in Österreich herrscht.

Der 36-Jährige entschuldigte sich bei seinen Fans und sagte, dass er sich an die Regeln halten und nicht feiern würde. Der Wiener Rapper wollte seine Follower lediglich bei seinem Urlaub virtuell mitnehmen. Weiteres betonte RAF, dass er seinen Fans dankbar sei.

Positiv auf das Coronavirus?:

In seiner Instagram-Story zeigt der Musiker, dass er kränklich im Bett liegt. Im Posting ist zu sehen, dass er ein Fieberthermometer hält, was 38,1, sprich leichtes Fieber anzeigt. Der Rapper schreibt: “Hoffen wir mal kein Virus”. Dazu postet er ein grünes Viren-Emoji. Der Wiener bangt ob er sich mit dem Coronavirus angestekt hat. Wie es ihm geht und ob was die Testergebnisse gezeigt haben, sind unbekannt. Wir wünschen gute Besserung!

