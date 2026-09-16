Rassismus und NS-Symbole: 14-Jähriger fliegt aus Gymnasium

Hakenkreuze, rassistische Aussagen, extremistische Gesten – ein 14-Jähriger sorgte an einem oberösterreichischen Gymnasium für einen beispiellosen Schulverweis.

Ein 14-jähriger Schüler ist nach jahrelang dokumentierten Vorfällen mit rassistischen, antisemitischen und nationalsozialistischen Bezügen aus einem Gymnasium in Oberösterreich ausgeschlossen worden. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte den Ausschluss am 3. September 2026 und wies die Beschwerde der Eltern als unbegründet ab.

Am 22. Juni 2026 sprach sich die Schulkonferenz mit 58 zu einer Stimme dafür aus, bei der Bildungsdirektion den Ausschluss des Jugendlichen zu beantragen. Dem Schüler wurden unter anderem wiederholte rassistische Äußerungen, das Zeichnen von Hakenkreuzen, das Singen nationalsozialistischer Lieder, das Andeuten des Hitlergrußes sowie die Verwendung antisemitischer Codes vorgeworfen. Auf einem offiziellen Klassenfoto zeigte er zudem einen vom Bundesverwaltungsgericht als „Islamgruß“ bezeichneten Gruß. Bereits am 28. Mai hatte die Schulleitung wegen seines Verhaltens eine Sachverhaltsmitteilung an die Polizei übermittelt; der Fall wurde anschließend an das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung weitergeleitet. Die Eltern bekämpften den Ausschluss gerichtlich, blieben damit jedoch erfolglos.

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Rechtskräftiger Verweis

Die Bildungsdirektion Oberösterreich verfügte den Schulverweis am 17. Juli. Nachdem die Eltern dagegen Beschwerde eingelegt hatten, wies das Bundesverwaltungsgericht diese am 3. September als unbegründet ab. Nach § 49 Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler ausgeschlossen werden, wenn er seine Pflichten in schwerwiegender Weise verletzt und zuvor eingesetzte Erziehungsmittel erfolglos geblieben sind oder sein Verhalten eine dauernde Gefährdung anderer darstellt. Das Gericht wertete die über nahezu drei Schuljahre dokumentierten Vorfälle in ihrer Gesamtheit als schwerwiegende Pflichtverletzungen. Der Vater bezeichnete das Verhalten seines Sohnes wiederholt als „Spaß“ und erklärte unter anderem, es sei „alles nur Spaß mit Freunden“ gewesen. Zugleich betonten die Eltern, Rassismus und Antisemitismus abzulehnen.

Die Probleme hatten nach den Feststellungen des Gerichts bereits in der ersten Klasse begonnen. Damals wurde der Schüler wegen wiederholter rassistischer Äußerungen gegenüber einer dunkelhäutigen Mitschülerin verwarnt. Über die folgenden Schuljahre verweigerte er zudem wiederholt die Zusammenarbeit mit Mädchen, wollte sich nicht neben sie setzen und ihnen teilweise nicht die Hand geben. Die Schule reagierte mit zahlreichen Gesprächen, Verwarnungen, der Einbindung der Eltern, einem Extremismusworkshop und einer vorgezogenen Behandlung des Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht. Eine nachhaltige Verhaltensänderung stellte das Gericht dennoch nicht fest.

Manipulierte Nachricht

Nach einem erneuten rassistischen Vorfall informierte die Schule die Eltern über die Plattform WebUntis. Erst später stellte sich heraus, dass der Schüler Zugriff auf den WebUntis-Account seiner Eltern hatte und diesen nach Angaben der Schule häufig verwendete. Dass er selbst die konkrete Antwort auf die damalige Mitteilung verfasst hatte, geht aus der Gerichtsentscheidung jedoch nicht eindeutig hervor.