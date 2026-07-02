Raus aus dem Wasser – Streit um Burkini im öffentlichen Bad

Ein Burkini, ein Naturbad und ein Bürgermeister – was als Badeausflug begann, endete mit Tränen, Anzeigendrohung und einem neuen Schild am Eingang.

Ein Badeausflug endete für eine Familie aus Reutte mit Tränen und schweren Vorwürfen. Vergangenen Samstag besuchte die Frau gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter und ihrem 18-jährigen Sohn das Naturbad „Badino“ in Vorderhornbach. Während ihre Kinder laut ihr „normale Badekleidung trugen“, wollte sie selbst mit einem Burkini baden – aus religiösen Gründen trägt sie einen Ganzkörperbadeanzug, wenn fremde Männer anwesend sind.

Kaum stand sie knietief im Wasser, wurde sie vom Hygienebeauftragten des Bades angesprochen – einem Mann, der zugleich das Amt des Bürgermeisters von Vorderhornbach bekleidet. Wie die Betroffene schildert, erklärte er ihr in ruhigem Ton, dass Ganzkörperbadebekleidung in diesem Naturbad aus hygienischen Gründen nicht gestattet sei – das Risiko eines erhöhten Phosphateintrags sei schlicht zu groß. Betroffen seien davon seinen Angaben zufolge nicht nur Burkinis, sondern ebenso vergleichbare Ganzkörperanzüge, wie sie etwa zum UV-Schutz getragen werden.

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Vorwurf: Rassismus

Für die Frau aus Reutte war das ein Schock. „Diese Aussage war für mich reiner Rassismus“, sagt sie der TT. Die Österreicherin mit türkischen Wurzeln schildert, sie sei nach dem Gespräch in Tränen ausgebrochen. Besonders verletzt habe sie, dass sie nach eigenen Angaben in anderen Thermen, Freibädern und Badeseen problemlos mit Burkini baden könne.

Mehrfach habe sie darauf hingewiesen, dass ihr Burkini speziell zum Schwimmen hergestellt worden sei und aus dem gleichen Material bestehe wie Badeanzüge oder Badehosen. Für sie sei der einzige Unterschied ihre religiöse Motivation. Auch lange Badeshorts vieler Männer seien aus ihrer Sicht nicht hygienischer.

In Österreich gibt es kein gesetzliches Burkini-Badeverbot; ob Ganzkörper-Badebekleidung erlaubt ist, regelt die jeweilige Badeordnung des Bads selbst. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hielt in einer Analyse bereits 2020 fest, es gebe keine Evidenz dafür, dass Ganzkörperbadeanzüge hygienetechnisch bedenklich seien – Burkinis seien für Badeaktivitäten vorgesehen und aus geeigneten Materialien gefertigt.

Mit diesen Argumenten vermochte sie den Bürgermeister jedoch nicht zu überzeugen. Sie verließ das Bad, bekam den Eintrittspreis erstattet und kündigte an, den Vorfall öffentlich zu machen sowie den Bürgermeister wegen des Verdachts auf Rassismus anzuzeigen. Daraufhin, so schildert sie es, habe der Dorfchef plötzlich seine Haltung geändert und sie doch noch einlassen wollen. „Als er meine Worte gehört hatte, war er plötzlich wie ausgewechselt und wollte mich doch wieder hineinlassen. Das sagt doch alles, woher der Wind hier weht.“

Die Frau räumt ein, dass ihr 18-jähriger Sohn während des Streits dem Bürgermeister Schläge angedroht habe. Sie habe ihn aber sofort beruhigt, zu einer tätlichen Auseinandersetzung sei es nicht gekommen. Aus ihrer Sicht hätte sie ein ausdrückliches Burkini-Verbot am Eingang akzeptiert – ein entsprechender Hinweis habe damals jedoch gefehlt.

Bürgermeister widerspricht

Nach dem Vorfall wurde am Eingang des Bades ein Schild angebracht, das darauf hinweist, dass nur „übliche Badebekleidung erlaubt ist“. Bürgermeister und Hygienebeauftragter Gottfried Ginther weist den Rassismus-Vorwurf in der TT entschieden zurück: „Hier geht es nicht um Religion oder Hautfarbe. Alle sind herzlich willkommen. Aber das ist ein Naturbad, nicht vergleichbar mit allen anderen Bädern, in denen Chlor zum Einsatz kommt.“

Am vergangenen Samstag habe die Wassertemperatur bereits zwischen 25 und 26 Grad gelegen. Bei solchen Temperaturen könne das Wasser rasch kippen und Algen bilden.

Im schlimmsten Fall drohe das behördliche Aus für das Naturbad.