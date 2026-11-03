,,Realistisch“: Armenien will in die EU

Eriwan blickt nach Westen, Moskau droht mit dem Energiehahn. Armeniens Premier nennt jetzt einen Zeitraum für den großen Schritt.

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan hält einen formellen EU-Beitrittsantrag seines Landes in den Jahren 2027 oder 2028 für realistisch. Das sagte er beim EU-Erweiterungsgipfel, wo er zugleich erklärte, den Entscheidungsprozess für den Antrag eingeleitet zu haben.

Auf dem EU-Erweiterungsgipfel von Euronews bezeichnete Paschinjan einen Antrag auf formelle Mitgliedschaft für 2027 oder 2028 als „realistisch“. Weiters hielt er fest: „Wir haben den Prozess begonnen, der uns zu der endgültigen Entscheidung führen wird, einen Antrag auf formelle Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu stellen.“ Schon im August hatte er vor dem nationalen Parlament angekündigt, „in naher Zukunft“ einen Antrag stellen zu wollen.

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Mit einem solchen Schritt würde sich das Land im Südkaukasus aus dem Einflussbereich Russlands lösen und Brüssel näher rücken.

Strategische Weichenstellung

Den Kurs Richtung EU versteht Paschinjan als strategische Weichenstellung, mit der die armenische Demokratie nach der Revolution von 2018 geschützt werden soll. „Für unser Volk ist Demokratie keine Frage der Umstände. Sie ist eine strategische Entscheidung“, sagte er. Die Europäische Union sei „einer der wichtigsten Partner der Republik Armenien bei der Umsetzung der demokratischen Reformagenda“ gewesen, betonte er.

Seine Regierung wolle den Bürgern ermöglichen, ihren eigenen Weg zu wählen. „Unser erstes Ziel ist es, eine Alternative für das armenische Volk und für die Republik Armenien zu schaffen.“

Russland hatte mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, darunter mit dem Abschneiden der Energieversorgung. Paschinjan unterstrich, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen seines Landes auf eine breitere Basis stellen zu wollen. „Wenn es in irgendeiner Beziehung kein Gleichgewicht gibt, besteht immer ein Risiko“, sagte er.

Die Drohungen des ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew, Armenien könne das „nächste Ukraine“ werden, wies er klar zurück. Oberste Priorität habe für ihn der Schutz der Unabhängigkeit des Landes. „Unser Ziel ist es, aufzusteigen, unsere Unabhängigkeit weiterzuentwickeln. Und das ist ein legitimes Ziel. Niemand kann Armeniens Bestreben schmälern, ein unabhängigeres, stärker integriertes Land zu sein.“

Noch kein Antrag

Einen formellen Antrag hat Eriwan bislang nicht eingereicht. Mit der Europäischen Kommission führt die Regierung einen Dialog über die Liberalisierung des Visaregimes, der bis 2029 abgeschlossen sein soll. Zwischen einem EU-Beitritt und dem Verbleib in der Eurasischen Wirtschaftsunion sieht Paschinjan einen Zielkonflikt.

Die Entscheidung darüber liege beim armenischen Volk. Inspiration holt er sich aus der Nachbarschaft. „Wir wurden von Georgiens Entschlossenheit inspiriert, Vollmitglied der Europäischen Union zu sein. Für Armenien ist der Erfolg Georgiens sehr wichtig, für die Wahrnehmung unserer europäischen Perspektiven durch die Bürger.“