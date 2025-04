Regierung gönnt sich XXL-Team: 270 Mitarbeiter schlucken Millionen

Die neue Regierung sieht sich mit Kritik an ihrem Personalstand konfrontiert, während ein Blick in die Vergangenheit Parallelen aufzeigt. Die aktuelle Ampel-Koalition (Regierungsbündnis aus ÖVP, SPÖ und NEOS) beschäftigt über 270 Mitarbeiter in ihren Kabinetten – ein Umstand, der besonders bei der FPÖ für Unmut sorgt.

Dabei zeigt die politische Praxis: Die Anzahl der Regierungsmitarbeiter dient regelmäßig als Angriffsfläche für die jeweilige Opposition, unabhängig davon, dass die budgetären Auswirkungen vergleichsweise gering sind. Die Differenz von zehn Prozent mehr oder weniger Personal schlägt mit weniger als fünf Millionen Euro zu Buche – gemessen am Gesamtbudget eine marginale Summe.

Dennoch nutzte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die Gelegenheit für scharfe Kritik: „Diese Aufblähung ist durch nichts zu rechtfertigen – außer vielleicht durch das Bedürfnis, noch mehr Parteigänger, Günstlinge und Abnicker auf Kosten der Steuerzahler zu versorgen.“ Medienberichte hatten zuvor die Zahl von über 270 Mitarbeitern publik gemacht und diese als größten Regierungsapparat des vergangenen Jahrzehnts bezeichnet. Allerdings gestaltet sich ein präziser Vergleich schwierig, da die Zählweise zwischen verschiedenen Erhebungen variiert – manchmal werden Kanzleikräfte und Assistenzen einberechnet, in anderen Fällen nicht.

Historischer Vergleich

Ein historischer Vergleich relativiert jedoch die Kritik: Die türkis-blaue Koalition unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache (2017-2019) beschäftigte bei gleicher Zählweise sogar mehr als 280 Personen in den Ministerbüros. Nach dem Ibiza-Skandal (politische Affäre, die 2019 zum Bruch der Regierungskoalition führte) und der Übernahme durch die Übergangsregierung unter Brigitte Bierlein wurde die Mitarbeiterzahl laut einer parlamentarischen Anfrage von knapp 400 auf unter 200 reduziert – wobei diese Zahl auch Generalsekretäre und deren Büros umfasste und daher nicht direkt vergleichbar ist.

Die zuletzt amtierende türkis-grüne Vorgängerregierung kam mit 241 Kabinettsmitarbeitern aus – rund zwölf Prozent weniger als die aktuelle Ampel-Koalition. Noch deutlicher wird der Unterschied beim Blick auf die große SPÖ-ÖVP-Koalition davor, die mit knapp 160 politischen Mitarbeitern auskam. Ein wichtiger Faktor für den gestiegenen Personalaufwand: Die neue Dreierkoalition hat mit insgesamt 21 Ministern und Staatssekretären so viele Regierungsmitglieder wie keine andere Regierung in der Zweiten Republik zuvor.

Besonders brisant erscheint die aktuelle FPÖ-Kritik vor dem Hintergrund der eigenen Regierungsbeteiligung: Der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickl, damals Innenminister, stockte während seiner rund 18-monatigen Amtszeit den Personalstand in seinem Ressort von 18 auf 37 Mitarbeiter auf. Auch bei den Gehältern zeigte sich keine Zurückhaltung – die Mitarbeiter des damaligen Generalsekretärs Peter Goldgruber verdienten durchschnittlich 13.099 Euro monatlich, im Büro Kickls lag der Durchschnitt bei etwa 7.900 Euro pro Person und Monat.

Politische Doppelmoral

Die aktuell kolportierten jährlichen Personalkosten von 32,5 Millionen Euro für die Regierungskabinette liegen inflationsbereinigt sogar unter dem Niveau der türkis-blauen Regierung. Damals hatte die SPÖ Kosten von 31 Millionen Euro errechnet, was heute inflationsangepasst mehr als 32,5 Millionen Euro entspräche. Ironischerweise waren es gerade SPÖ und NEOS, die damals den umfangreichen Regierungsapparat kritisierten – und nun selbst Teil einer ähnlich dimensionierten Regierung sind.

Der heutige SPÖ-Klubchef bemängelte 2018, dass es mit dem selbst auferlegten „Sparen im System“ der türkis-blauen Koalition nicht weit her sei. In die gleiche Kerbe schlug damals NEOS-Abgeordneter Nikolaus Scherak: „Das oft wiederholte ‚Sparen im System‘ ist nicht mehr als ein Marketing-Gag der Regierung. Anstatt zu sparen, werden die aufgeblähten politischen Apparate in Wirklichkeit noch mehr aufgebläht.“

Auch die Behauptung aus dem Medienbericht, das Sozialministerium stelle eine „hochbezahlte“ Mitarbeiterin ausschließlich für Genderangelegenheiten ein, erweist sich bei näherer Betrachtung als unvollständig.

Ein Blick auf die offizielle Mitarbeiterliste zeigt, dass die betreffende Person neben Genderthemen auch für Budget- und Diversitätsangelegenheiten zuständig ist.