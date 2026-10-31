Reiches Österreich, knappes Konto: Was die neue Rangliste nicht zeigt

Österreich gehört bei der Kaufkraft zu Europas Top 10. Wer nach Miete, Einkäufen und Rechnungen kaum noch Spielraum hat, wird sich darin möglicherweise nicht wiederfinden. Das liegt auch daran, was die neue Rangliste misst und welche Fragen sie offenlässt.

Das Gehalt kommt, die laufenden Zahlungen gehen ab, und der Rest muss bis zum nächsten Monat reichen. Eine gute Position im europäischen Vergleich hilft dabei wenig. Trotzdem widersprechen sich Österreichs hoher Einkommensdurchschnitt und knappe Haushaltsbudgets nicht. Wer genauer hinsieht, entdeckt hinter dem Wort Kaufkraft sehr unterschiedliche Lebensrealitäten.

Österreich liegt bei der Kaufkraft auf Rang acht

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Die am 29. Oktober 2026 veröffentlichte Europastudie von NIQ weist für Österreich eine durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft von 31.454 Euro im Jahr aus. Unter 42 untersuchten Ländern bedeutet das Platz acht. Deutschland folgt mit 31.193 Euro auf Rang neun. Der europäische Durchschnitt liegt bei 21.153 Euro.

Der österreichische Betrag war bereits im April veröffentlicht worden. Neu ist nun die Einordnung im europäischen Vergleich. Und sie braucht eine Erklärung: Als Kaufkraft zählt die Studie das nominal verfügbare Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben, einschließlich staatlicher Transferleistungen. Die Berechnung stützt sich auf statistische Daten und Prognosewerte.

Die notwendigen Ausgaben sind davon noch nicht abgezogen. Miete, Strom, Lebensmittel und Versicherungen müssen aus diesem Betrag erst bezahlt werden. Die Rangliste sagt deshalb nicht, wie viel Geld nach allen Rechnungen übrig bleibt. Sie gleicht auch nicht die unterschiedlichen Preisniveaus der Länder aus.

Die Zahl ist nicht dein Monatsgehalt

31.454 Euro geteilt durch zwölf ergeben rechnerisch rund 2.621 Euro. Daraus ein durchschnittliches österreichisches Monatsnettogehalt zu machen, wäre jedoch falsch. Die Kennzahl bezieht sich auf alle Einwohner, nicht nur auf Menschen mit einer Beschäftigung. Sie umfasst außerdem verschiedene Einkommensarten.

Auch die Verteilung verschwindet hinter dem Durchschnitt. Das zeigt bereits ein Blick innerhalb Wiens: Die im April veröffentlichten NIQ-Daten nennen für die Innere Stadt 44.096 Euro je Einwohner, für die Brigittenau 24.720 Euro. Für Wien insgesamt sind es 29.097 Euro.

Das sind Einkommensgrößen, keine Vermögenswerte. Sie erklären auch nicht automatisch die Ursachen der Unterschiede. Sie zeigen aber, warum eine einzige Landeszahl so wenig über den finanziellen Alltag einer konkreten Person verrät.

Was Wohnen vom Einkommen übrig lässt

Zwei Haushalte mit ähnlichem Einkommen können unterschiedlich viel Spielraum haben. Wer eine günstige Bestandswohnung bewohnt, kalkuliert anders als jemand, der gerade eine neue Wohnung suchen musste. Kinderbetreuung, notwendige Fahrten oder gesundheitliche Ausgaben verändern das Budget zusätzlich.

Im zweiten Quartal 2026 lag die durchschnittliche Miete einschließlich Betriebskosten bei 694,70 Euro je Hauptmietwohnung. Dieser Bestandsdurchschnitt ist kein Angebotspreis für Wohnungssuchende und umfasst nicht sämtliche Energiekosten.

Wie stark Wohnen ein Budget belasten kann, zeigt eine andere Kennzahl: Acht Prozent der Haushalte gaben 2025 mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die gesamten Wohnkosten aus. Darin werden neben Miete und Betriebskosten unter anderem auch Energiekosten berücksichtigt. Eine gute Position Österreichs im Einkommensranking beseitigt diese Belastung nicht.

Was ein einfaches Leben tatsächlich kosten kann

Für den Alltag sind die Referenzbudgets der österreichischen Schuldenberatungen besonders anschaulich. Sie berechnen notwendige Ausgaben für ein einfaches, angemessenes Leben mit einem Mindestmaß an sozialer und kultureller Teilhabe. Dazu gehört auch, gelegentlich Freunde zu treffen oder ein kleines Geschenk zu kaufen.

Die Referenzbudgets 2026 sehen folgende monatliche Beträge vor:

• Eine alleinlebende Person: 1.878 Euro

• Ein Paar ohne Kinder: 2.831 Euro

• Ein Paar mit einem siebenjährigen Kind: 3.855 Euro

• Ein Paar mit zwei Kindern im Alter von sieben und 14 Jahren: 4.794 Euro

Die Modelle gehen von einer Mietwohnung und keinem eigenen Auto aus. Regionale Unterschiede werden nicht gesondert abgebildet. Bei den Familien sind bestimmte Betreuungs- und Schulessenskosten enthalten. Die Werte sind Orientierungshilfen, keine gesetzlichen Mindestbeträge und kein exakter Kostenplan für jeden Haushalt.

Ein Rechenbeispiel: Hat eine alleinlebende Person insgesamt 2.000 Euro monatlich zur Verfügung, bleiben gegenüber dem passenden Referenzbudget rechnerisch 122 Euro Spielraum. Das ist ein Modell, kein dokumentierter Betroffenenfall. Für einen fairen Vergleich müssen auch anteilige Sonderzahlungen und andere regelmäßige Einkünfte im Monatsbetrag enthalten sein.

Geldsorgen lassen sich nicht einfach wegmitteln

Die revidierten EU-SILC-Ergebnisse zeigen, dass 2025 rund 1,686 Millionen Menschen in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet waren. Das entspricht 18,6 Prozent der Bevölkerung in Privathaushalten.

Diese Kennzahl umfasst unterschiedliche Risiken: niedriges Haushaltseinkommen, erhebliche materielle und soziale Benachteiligung oder sehr geringe Erwerbsintensität. Sie bedeutet nicht, dass alle Betroffenen dieselben Einschränkungen erleben. Die Einkommensdaten beziehen sich zudem auf das Vorjahr der Erhebung. Als unmittelbare Messung der Lage Ende Oktober 2026 darf man sie daher nicht lesen.

Sie machen dennoch deutlich: Ein hoher Landesdurchschnitt kann neben erheblichen finanziellen Schwierigkeiten einzelner Haushalte bestehen.

Drei Zahlen helfen mehr als der Platz im Ranking

Für den eigenen Haushaltscheck sind die jährlichen Nettoeinnahmen einschließlich Sonderzahlungen und Familienleistungen der Ausgangspunkt. Auf zwölf Monate verteilt zeigen sie, welches Budget im Durchschnitt tatsächlich zur Verfügung steht.

Daneben gehören die laufenden notwendigen Ausgaben und die Rücklagen für unregelmäßige Rechnungen. Eine Versicherungsprämie oder eine notwendige Ersatzanschaffung belastet das Budget auch dann, wenn sie nicht jeden Monat fällig wird.

Wer zusätzlich verstehen möchte, welche Preissteigerungen den eigenen Haushalt besonders treffen, kann den persönlichen Inflationsrechner von Statistik Austria nutzen. Er gewichtet Ausgabengruppen anhand der eigenen Angaben.

Das Ergebnis dient der Information, nicht der Berechnung vertraglicher Indexanpassungen.