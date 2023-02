Reise in die USA – das sollte man wissen

Die USA ist ein Land der Superlative und lockt immer mehr Menschen an, um spannungsgeladene Ferien zu verbringen. Jede Urlauber, der seinen ersten Aufenthalt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verbracht hat, wird von den Sehenswürdigkeiten, dem Lifestyle und den unendlichen Weiten schwärmen.

Kein Wunder, da in den USA alles etwas größer ausfällt und ein Urlauber in einem der zahllosen Einkaufszentren einen ganzen Tag verbringen kann. Verreist man mit Kindern, so werden diese über die vielen Fast-Food-Ketten staunen, die oft ungewöhnlich große Portionen anbieten. Auch die vielen Motels sind für einen Familienurlaub ein Segen, da man hier kostengünstig nächtigen kann und es gleichzeitig möglich ist, den Urlaub flexibel zu gestalten. Für viele Reisende wird mit einem Urlaub in die USA ein Traum wahr und einige Personen werden ins Grübeln kommen, ob ein Leben in den USA nicht tatsächlich eine Option darstellt.

Die Einreise

Wählt man als Reisedestination die USA aus, so sollte man wissen, dass ein ESTA, ein Visum oder ein amerikanischer Reisepass eine Grundvoraussetzung darstellt. Oft wird von Urlaubern ein ESTA beantragt, welches eine digitale Einreisebescheinigung darstellt. ESTA wurde von den USA eingerichtet, um unerwünschten Besuchern die Einreise zu verweigern und dient somit als Sicherheitsmaßnahme. Besonders Familien mit Kindern sollten wissen, dass Kinderpässe nicht zulässig sind und auch ein Eintrag der Kinder in den Reisepass der Eltern nicht akzeptiert wird. Aus diesem Grund müssen Eltern für ihre Kinder ein ESTA beantragen. ESTA für Kinder beantragen ist in der heutigen Zeit nicht mit einem Behördengang verbunden und somit kann man ESTA in wenigen Minuten online beantragen und dem Kind das notwendige Dokument erstellen lassen. Eltern müssen nur einen Fragebogen ausfüllen, der teilweise sicherheitsrelevante Daten beinhaltet. Sind alle Eingaben akzeptiert worden, so steht einem Traumurlaub in den USA nichts mehr im Weg.

Das Klima in den USA

Verbringt man den Sommerurlaub in den USA, so kann der Urlauber nicht von einheitlichen klimatischen Verhältnissen ausgehen. Da die USA ein sehr großes Land darstellt, variiert das Klima von Bundesstaat zu Bundesstaat. In den nördlichen Regionen der Vereinigen Staaten wird man eher ein moderates Klima vorfinden. Ist eine Weiterreise in den Süden der USA geplant, so wird man in Florida, Texas oder Mississippi eher subtropische Verhältnisse vorfinden. Erstaunlich ist, dass im Süden von Florida sogar mit Regen- und Trockenzeiten rechnen kann. In Alaska wird man hingegen subpolares bis arktisches Klima vorfinden, welches im Kontrast zu dem konstanten Tropenklima auf Hawaii steht. Für Urlauber ist es wichtig zu beachten, dass Teile der USA auch von extremen Wetterlagen betroffen sein können und aus diesem Grund, sollte man aktuelle Wettervorhersagen sichten.

Beliebte Städte

Natürlich zieht es viele Urlauber nach New York, um die Freiheitsstatue zu sehen und das Empire State Building zu bestaunen – ein Besuch von Manhattan gehört definitiv zum Pflichtprogramm. Aber Metropolen wie San Francisco, Miami, Los Angeles oder Boston wollen gleichermaßen entdeckt werden und tatsächlich könnte man in jeder dieser Städte Wochen zubringen, ohne alles gesichtet zu haben. Möchte man ein aufregendes Abenteuer erleben und in eine Glitzerwelt eintauchen, so ist ein Trip nach Las Vegas unbedingt einzuplanen. Casinofreunde werden voll auf ihre Kosten kommen, aber auch die kulturellen Veranstaltungen lassen Träume wahr werden.