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Spinnensichtung

Riesige Tarantel nahe Wien entdeckt: Spinne erstmals gesichtet

Riesige Tarantel nahe Wien entdeckt: Spinne erstmals gesichtet
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Läufer bleibt am Feldweg stehen, die Kamera läuft. Vor ihm krabbelt ein Tier, das hier bisher nie jemand gemeldet hat.

Eine südrussische Tarantel mit einer Größe von rund fünf Zentimetern ist im Raum Korneuburg einem Läufer vor die Kamera geraten. Der Naturschutzbund stuft die Sichtung als erste bekannte Meldung dieser Art in der Region ein.

Sichtung bei Korneuburg

Wer sich vor Spinnen fürchtet, wird die Nachricht kaum mit Freude aufnehmen. Naturinteressierte freuen sich hingegen über die Sichtung in der Gegend. Zu der Entdeckung kam es in dieser Woche: Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg, unweit des Baumarkts Fetter, wurde das Tier gesichtet.

Frühe Nachweise

Erste Nachweise der südrussischen Tarantel stammen bereits aus den 1920er-Jahren, damals aus dem Burgenland und aus Wien.

Inzwischen nimmt die Verbreitung der Art in Österreich weiter zu.

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