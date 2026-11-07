Roaming-Aus rückt näher: Was sich für Balkan-Reisende jetzt ändern könnte

Wer von Österreich nach Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Kosovo fährt, kennt die Warnung auf dem Handy: Mobile Daten können teuer werden. Nun hat die EU erstmals die konkreten Verhandlungen über ein Ende der zusätzlichen Roaminggebühren eröffnet.

Die Europäische Kommission hat am 6. November 2026 bilaterale Gespräche mit sechs Westbalkan-Staaten aufgenommen. Ziel ist es, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien vollständig in das europäische System ‚Roam Like at Home‘ aufzunehmen.

Für zahlreiche Familien in Österreich wäre das eine spürbare Entlastung. Wer seine Angehörigen besucht, den Urlaub in der Heimat verbringt oder beruflich zwischen Österreich und dem Balkan unterwegs ist, könnte sein Handy künftig grundsätzlich zu ähnlichen Bedingungen wie im Inland verwenden.

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Telefonieren und surfen wie in Österreich

Wird die Erweiterung umgesetzt, sollen Reisende ihre im österreichischen Tarif enthaltenen Minuten, SMS und mobilen Daten auch in den beteiligten Westbalkan-Staaten nutzen können. Zusätzliche Roamingaufschläge würden grundsätzlich entfallen.

Umgekehrt könnten auch Kundinnen und Kunden mit einem Mobilfunkvertrag aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien oder Albanien ihr Telefon bei vorübergehenden Aufenthalten in Österreich ohne gesonderte Roaminggebühren verwenden.

Kroatien und Slowenien sind von dieser Erweiterung nicht betroffen, weil beide Staaten bereits zur Europäischen Union gehören. Für österreichische Mobilfunkkunden gilt dort ‚Roam Like at Home‘ schon heute.

Noch fallen die Gebühren nicht weg

So bedeutend der Verhandlungsstart ist: Die zusätzlichen Kosten verschwinden nicht sofort. Einen verbindlichen Einführungstermin gibt es bislang nicht.

Mit jedem der sechs Staaten muss ein eigenes Abkommen ausgehandelt werden. Darüber hinaus müssen die Länder ihre Telekommunikationsregeln an das EU-Recht angleichen und nachweisen, dass sie die europäischen Vorgaben kontrollieren und durchsetzen können. Dazu gehören unter anderem Obergrenzen für Gebühren zwischen den Mobilfunkunternehmen und Regeln zum Schutz der Verbraucher.

Erst nach einer positiven Prüfung kann die EU die jeweiligen Märkte für das neue Roamingsystem öffnen. Theoretisch ist daher auch möglich, dass nicht alle sechs Länder gleichzeitig aufgenommen werden.

Österreich drängt auf eine Lösung bis zum Sommer

Die österreichische Bundesregierung unterstützt die Erweiterung und bezeichnet sie als langjährige Forderung. Europaministerin Claudia Bauer hatte Ende September erklärt, dass die Entlastung möglichst bereits vor dem Sommer 2027 auf den Handyrechnungen ankommen solle.

Dabei handelt es sich allerdings um ein politisches Ziel und nicht um einen rechtlich garantierten Starttermin. Ob die notwendigen Verhandlungen und Anpassungen in allen sechs Staaten bis dahin abgeschlossen werden können, ist offen.

Für Reisende bedeutet das: Bis zu einer offiziellen Einführung gelten weiterhin die jeweiligen Tarife und Balkan-Pakete ihres Mobilfunkanbieters.

Westbalkan untereinander bereits roamingfrei

Innerhalb des Westbalkans gibt es das Prinzip ‚Roam Like at Home‘ bereits seit dem 1. Juli 2021. Kundinnen und Kunden eines Anbieters aus einem der sechs Staaten zahlen bei vorübergehenden Reisen in die übrigen beteiligten Länder grundsätzlich keine zusätzlichen Roamingaufschläge.

Das gilt jedoch bislang nicht automatisch zwischen Österreich und dem Westbalkan. Seit Oktober 2023 bestehen lediglich freiwillige Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen und westbalkanischen Mobilfunkunternehmen.

Seit 2026 soll bei jedem teilnehmenden Anbieter zumindest ein Angebot für eine breite Kundengruppe Datenroaming für weniger als 14 Euro pro Gigabyte ermöglichen. Diese Regel bedeutet aber weder einen einheitlichen Tarif noch kostenloses Roaming. Je nach Anbieter und Vertrag können die tatsächlichen Kosten stark abweichen.

Anrufe aus Österreich bleiben ein eigener Fall

Ein wichtiger Unterschied wird häufig übersehen: Roaming betrifft die Nutzung des Mobiltelefons während eines Aufenthalts im Ausland.

Wer sich in Österreich befindet und von einer österreichischen Nummer nach Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Kosovo telefoniert, führt ein internationales Gespräch. Solche Anrufe würden durch ‚Roam Like at Home‘ nicht automatisch kostenlos.

Anders wäre es bei einer Reise: Wer sich beispielsweise mit seinem österreichischen Mobiltelefon in Serbien befindet, könnte nach der geplanten Erweiterung grundsätzlich zu den Bedingungen seines österreichischen Tarifs telefonieren und surfen.

Auch künftig kann es Datenlimits geben

Selbst innerhalb des europäischen Roamingsystems ist die Nutzung nicht vollkommen unbegrenzt. Bei besonders günstigen Tarifen oder Verträgen mit unlimitiertem Datenvolumen dürfen Anbieter sogenannte Fair-Use-Grenzen festlegen.

Auch dauerhaftes Roaming ist nicht vorgesehen. Wer eine SIM-Karte überwiegend außerhalb des Landes verwendet, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde, kann nach einer Prüfung mit Aufschlägen konfrontiert werden. Das System ist für Reisen, Familienbesuche und zeitlich begrenzte Aufenthalte gedacht.

Eine kleine Regel mit großer Wirkung

Für die Balkan-Diaspora in Österreich wäre die Erweiterung mehr als eine technische Änderung. Viele Familien leben über mehrere Länder verteilt und verbringen Wochenenden, Feiertage oder den Sommer in der Herkunftsregion.

Navigation während der Autofahrt, Videotelefonate mit der Familie oder das Versenden von Fotos würden einfacher und berechenbarer. Bis zum tatsächlichen Start sollten Reisende allerdings weiterhin die Roamingbedingungen ihres Anbieters kontrollieren und die automatische Datennutzung außerhalb der EU nicht unüberlegt aktivieren.