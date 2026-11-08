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Rohöl wie 2008, Sprit viel teurer: Wer kassiert bei den Autofahrern ab?

Rohöl wie 2008, Sprit viel teurer: Wer kassiert bei den Autofahrern ab?
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Posting, das derzeit in sozialen Netzwerken die Runde macht, stellt Rohöl- und Spritpreise nebeneinander. Rohöl ist demnach heute ungefähr so teuer wie 2008, Sprit hat sich seither aber deutlich verteuert. Der Abstand zwischen den beiden Preisen beschäftigt aktuell viele Menschen.

Im Netz geht eine Grafik mit Zahlen um, die den Unterschied zwischen Rohöl und Spritpreisen sichtbar machen soll. Ihr zufolge bewegte sich der Rohölpreis 2008 auf ähnlichem Niveau wie heute, an den Zapfsäulen wird seither jedoch spürbar mehr verlangt. Zu finden ist das Posting auf Twitter, Instagram und Facebook.

Grafik im Fokus

Die Grafik soll belegen, dass sich zwischen dem derzeitigen Rohölpreis und den Spritpreisen eine Lücke aufgetan hat. Sie reduziert den Vergleich auf wenige Zahlen und hält so die Marktpreise für Rohöl den Preisen entgegen, die Endkunden an der Zapfsäule bezahlen.

Lebhafte Debatte

Die hohen Spritpreise führen derzeit zu lebhaften Diskussionen. Im Zentrum steht der Abstand zwischen Rohöl und den Preisen an der Zapfsäule, auf den das Posting hinweist.

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer verbreiten die Grafik und debattieren über ihre Aussage weiter.

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