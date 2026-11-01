Rückruf in Österreich: Dieser süße Hase hat ein gefährliches Problem

Spitzenkleid, Blumen und Perlen: Dieser Plüschhase sieht nach einem harmlosen Mitbringsel aus. Doch YOYOSO ruft den Anhänger wegen verschluckbarer Kleinteile zurück. Es besteht Erstickungsgefahr, das betroffene Produkt soll nicht weiterverwendet werden.

Der Rückruf vom 29. Oktober 2026 betrifft einen Plüsch-Hasenanhänger mit Spitzenkleid, Blumenverzierung, Perlen und Trageschlaufe. Laut der bei AGES veröffentlichten Unternehmensmeldung wurden bei einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt. Kleinteile können sich lösen und verschluckt werden.

Dieser Code zeigt, welcher Hase betroffen ist

Entscheidend für den Abgleich ist die EAN 8007866001471. Als Hersteller nennt die Meldung Yiwu Think Trading Co., Ltd. Yiwu City, als Vertreiber YOYOSO.

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Vergleiche die Produktbezeichnung und den 13-stelligen Code mit dem Etikett oder der Verpackung. Nur weil ein anderer Anhänger ebenfalls wie ein Hase aussieht, gehört er nicht automatisch zu diesem Rückruf. Ist die Kennzeichnung nicht mehr vorhanden, bitte den Verkäufer um Hilfe bei der Zuordnung. Bewahre den verdächtigen Artikel bis zur Klärung außer Reichweite von Kindern auf.

Geld zurück, auch wenn der Kassabon fehlt

Das betroffene Produkt kann laut Rückrufmeldung in der Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon erstattet. Wer den Beleg bereits weggeworfen hat, muss deshalb nicht auf die angekündigte Rückgabe verzichten.

Die Meldung nennt weder Kaufpreis noch Verkaufszeitraum oder eine gesonderte Chargennummer. Auch über bereits eingetretene Verletzungen macht sie keine Angaben. Die Warnung beschreibt eine mögliche Gefahr; ein konkreter Unfall wird darin nicht berichtet.

Nicht mit einem früheren Rückruf verwechseln

Bereits am 13. März 2026 hatte YOYOSO einen ähnlichen Artikel zurückgerufen: einen Plüsch-Schlüsselanhänger in Hasenform mit buntem Blumenkleid. Damals lautete die EAN 8007866005066, die Charge 00506. Auch bei diesem Produkt ging es um verschluckbare Kleinteile.

Der aktuelle Rückruf betrifft einen anderen Hasen. Gerade bei ähnlich aussehenden Anhängern lohnt sich deshalb der genaue Blick auf die Kennzeichnung. Frühere einzelne Rückrufe lassen keinen pauschalen Schluss über die Sicherheit sämtlicher Produkte des Unternehmens zu.

Warum Eltern auch bei Anhängern aufmerksam sein sollten

Babys und Kleinkinder nehmen Gegenstände häufig in den Mund. Für Spielzeug für Kinder unter drei Jahren gelten deshalb besondere Sicherheitsanforderungen. Ein niedliches Aussehen allein sagt wenig darüber aus, ob ein Gegenstand für kleine Kinder geeignet ist.

Wer Rückrufe künftig schneller mitbekommen möchte, kann die Produktwarnungs-App der AGES nutzen. Für diesen Fall zählt vor allem: EAN 8007866001471 prüfen, den betroffenen Hasen nicht weiterverwenden und zur Rückgabe bringen.