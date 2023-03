Rückspiel: Stella Rossa gegen FC Ljuti Linz im Futsal

Am kommenden Sonntag startet das Rückspiel zwischen Stella Rossa und FC Ljuti Linz in der 1. Österreichischen Futsal Bundesliga. Der Kick-Off findet dieses mal im Bundesschulzentrum Auhof statt.

Erneut darf man bei freiem Eintritt ein Weltklasse Futsal-Match erwarten. Diesmal in Linz! Am Sonntag, 19.03.2023 um 19:00 Uhr, drücken sich Stella Rossa und der FC Ljuti Linz wieder die Klinke in die Hand. Nach einer 2:8 Niederlage von Stella Rossa vergangenen Sonntag in Wien ist Trainer Aleksandar Ristovski trotzdem davon überzeugt, den Weg ins Finale schaffen zu können: „Alles ist möglich!“

Bestes Spiel der Saison

Über die Ausgangsposition vor dem Spiel sagt Ristovski: „Wir haben gegen Ljuti Linz vor einer Wochen gespielt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist alles nicht neu. Wir waren in der zweiten Halbzeit zu passiv und wussten mit dem Ball nichts anzufangen. Daher wollen wir intensiver verteidigen und mehr den Ball haben. Das klingt in der Theorie immer alles gut. Am Ende geht es gegen eine solche Top-Mannschaft um Balance, Vertrauen in die eigenen Stärken und Mut zum Spiel. Fest steht, wir müssen morgen unser bestes Spiel der Saison machen.„

Austragungsort

Der Anstoß findet um 19:00 Uhr im Bundesschulzentrum Auhof (Linz) statt. Freuen Sie sich auf ein spannendes Match! Der Eintritt ist frei. Der Gewinner kommt ins Finale!

Am 19. März findet das Rückspiel zwischen Stella Rossa gegen FC Ljuti Linz statt. (FOTO: Futsal-blog.at)